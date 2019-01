É arrivato il giorno in cui Pep Guardiola è diventato un ‘nemico’ del Barcellona. Sembra uno scherzo, ma non è così. L’oggetto del contendere è rappresentato da Frenkie de Jong, giovane centrocampista che i catalani hanno acquistato dall’Ajax, che arriverà solamente in estate, che Guardiola ha cercato di soffiare alla sua vecchia squadra. Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha rimproverato il tecnico del City, mentre il papà di de Jong ha svelato che decisivo è stato l’intervento di Leo Messi.

La frecciata di Valverde a Guardiola

Barcellona e Paris Saint Germain volevano de Jong, all’ultimo momento c’è stato anche un inserimento del Manchester City, come ha velato lo stesso giocatore: “Ho parlato con il Paris e ho anche parlato con Guardiola della possibilità di firmare per il Manchester City, ma poi ho scelto il Barcellona”. Il tecnico Valverde ha bacchettato Guardiola dicendo:

Parlare con un calciatore che è sotto contratto con un’altra squadra? Questo non si può fare, è vietato avere contatti coi giocatori di un’altra squadra. E riconoscere che si faccia non è nel mio codice etico. Ma non ho niente da dire al riguardo, del resto ognuno ha il suo modo di comportarsi.

Decisiva la telefonata di Leo Messi per convincere de Jong

Guardiola ci ha provato, ma il Barcellona si è giocato il jolly, e che jolly. Un jolly che si chiama Leo Messi che in persona ha telefonato a Frenkie de Jong. Il papà del ventunenne centrocampista, che l’Ajax ha ceduto al Barcellona per 75 milioni di euro più 11 di bonus, in un’intervistata radiofonica ha rivelato che nei giorni scorsi il numero 10 del Barcellona ha fatto una telefonata a De Jong:

Lo ha chiamato e gli ha detto: ciao Frenkie, sono Leo Messi e voglio che tu giochi con me la prossima stagione. Il gesto è stato meraviglioso anche se la telefonata non è stata semplice perché Messi non parla inglese.