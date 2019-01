Il Barcellona ha ufficializzato un altro grande colpo di mercato. Il club catalano ha annunciato l’acquisto di Frenkie de Jong, preso dall’Ajax per oltre 75 milioni di euro ma che vestirà il blaugrana solamente dal prossimo luglio. Il giovane centrocampista ha firmato fino al 2024, e ha preferito l’offerta del Barcellona a quella del PSG, che in un primo momento era parso in vantaggio.

L’annuncio del Barcellona: preso de Jong dall’Ajax

Il Barcellona con un comunicato secco e breve ha annunciato l’acquisto di de Jong, che arriverà ufficialmente il prossimo 1° luglio. L’Ajax incassa 75 milioni di euro più 11 di bonus: “Il Barcellona e l’Ajax hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Frenkie de Jong che si aggiungerà al club a partire dal primo luglio 2019”.

Il Barcellona brucia il PSG e prende Frenkie de Jong

Frenkie de Jong è uno dei due gioielli dell’Ajax, l’altro è il difensore de Light, e dopo essere rapidamente entrato in prima squadra è diventato un uomo mercato in queste ultime settimane. Il Barcellona e il Paris Saint Germain si sono sfidate a colpi di super offerte, i francesi parevano in grande vantaggio, ma i catalani hanno bruciato la concorrenza e hanno prelevato de Jong, che assieme a Rabiot andrà a creare il centrocampo del futuro del Barcellona

Chi è Frenkie de Jong

180 centimetri, 70 chili, Frenkie de Jong è nato il 12 maggio del 1997, è un centrocampista centrale molto tecnico e che vede molto bene la porta. Dopo aver iniziato con le giovanili del Willem II passa all’Ajax che dopo averlo fatto esordire con la seconda squadra, lo promuove subito e nella stagione 2016-2017 disputa anche quattro partite di Europa League, lo scorso anno è diventato titolare, quest’anno ha segnato 4 gol in 28 partite. In Champions sfiderà il Real Madrid e vivrà il primo personalissimo ‘clasico’.