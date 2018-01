Il calciomercato invernale ha aperto i battenti, come confermato dai super colpi Coutinho e Van Dijk. Tempo di trattative dunque e di valutazioni, come quelle dell'Osservatorio calcistico del CIES, che come da tradizione ha calcolato i valori di trasferimento dei calciatori dei cinque principali tornei del Vecchio Continente (Liga, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A). Il tutto valutando fattori come l'età, la posizione, la durata del contratto e lo status internazionale.

Neymar, Messi e Kane i calciatori dal valore di trasferimento più alto.

In cima alla speciale classifica dei calciatori con il valore di trasferimento più alto c'è il brasiliano Neymar con una valutazione di 213 milioni di euro. Alle sue spalle sul podio virtuale delle stelle del calcio più brillanti, ecco Leo Messi con 202 milioni di euro, e Harry Kane valutato 195 milioni di euro. Immediatamente fuori dai primi tre posti Kylian Mbappé con 192.5 milioni di euro. Addirittura 49° Cristiano Ronaldo valutato 80 milioni di euro.

Le stelle della Serie A, Dybala, Higuain e Icardi.

Nella top ten dei calciatori dal più alto valore di trasferimento domina la Premier con ben 5 rappresentanti nei primi 10 (Harry Kane (2 °), Dele Alli (6 °), Kevin de Bruyne (7 °), Romelu Lukaku (8 °) e Paul Pogba (10 °)). Il primo calciatore della Serie A è Paulo Dybala con 174.6 milioni di euro, davanti al gemello Higuain, 19° con 113 milioni di euro. Alle loro spalle un altro argentino che milita nel nostro campionato ovvero Maurito Icardi 22° con 104 milioni.

Il primo italiano in classifica è Lorenzo Insigne.

Il primo calciatore italiano presente nella speciale classifica elaborata dal CIES è Lorenzo Insigne. La stella del Napoli si conferma il giocatore italiano più forte in circolazione, con una valutazione di mercato di circa 102 milioni di euro. Secondo i dati dell'Osservatorio, è il 24° calciatore più costoso del panorama calcistico continentale. Un motivo d'orgoglio per il Napoli di De Laurentiis