Per settimane Luciano Spalletti la scorsa estate ha provato a convincere Geoffrey Kondogbia a non lasciare l'Inter per firmare con il Valencia. Il centrocampista francese ha persino saltato alcuni allenamenti per forzare la sua partenza, che gli è costata una multa, ma non gli ha fatto cambiare idea: nonostante il tecnico di Certaldo abbia usato più la carota che il bastone con Kondogbia è stato convinto da una stimolante conversazione con Marcelino García Toral e ha preso decisione di Valencia. Alla fine il francese ha fatto i bagagli per raggiungere il Mestalla e tra le sue cose c'era una foto con una dedica proprio di Spalletti: "Al mio campione Kondo, con la certezza che te ne pentirai". Da quello che traspare, sembra che l'intenzione dell'allenatore dell'Inter fosse quella di provare a trattenere il calciatore con un "Te l'avevo detto" anticipato ma, in questo caso, non ha avuto ragione perché la stagione dell'ex Monaco è stata molto positiva.

Poche ore fa il centrocampista francese ha postato un video, per celebrare la sua grande stagione a Valencia e l'opzione di riscatto che il club spagnolo ha esercitato, sul suo profilo ufficiale di Instagram e in questo messaggio ha inserito anche la foto che il tecnico nerazzurro gli aveva dato. Questa volta il tempo ha dato ragione a Kondogbia che è diventato un pezzo indiscutibile in un Valencia che è tornato in Champions League e con cui ha firmato un contratto fino al 2022.

Il Valencia riscatta Kondo per 25 milioni di euro

Il sito dei Murciélagos ha annunciato l'esercizio del diritto di riscatto concordato a 25 milioni con l'Inter: il centrocampista francese, assente dalla lista dei convocati di Didier Deschamps per Russia 2018, ha firmato un contratto che lo legherà fino al 2022 col Valencia e nell'accordo è presente anche un clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro.