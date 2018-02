Icardi, Chilavert, Veron, sono solo alcuni dei personaggi del mondo del calcio che si sono scontrati di recente con Diego Armando Maradona. Questa volta però contro il Pibe de Oro c'è addirittura Donald Trump, per una vicenda davvero curiosa. Gli Stati Uniti hanno infatti deciso di negare il visto alla grande gloria argentina per aver insultato il presidente degli Stati Uniti nel corso di un'intervista.

Usa, negato visto a Maradona per insulti a Trump.

A costare cara a Diego Armando Maradona è stata un'intervista all'emittente venezuelana "Telesur". Nella stessa l'ex leggendario numero 10 del Napoli, attualmente allenatore dell'Al Fujairah negli Emirati Arabi aveva definito Trump un "chirolita", ovvero un "manichino". Ecco allora che per tutta risposta gli Stati Uniti hanno deciso di negare il visto a Maradona e dunque l'accesso sul suolo degli States.

Niente viaggio negli Stati Uniti per Maradona per la causa contro l'ex moglie.

Diego Armando Maradona dunque non potrà entrare negli Stati Uniti. Una tegola di non poco conto per l'argentino che si sarebbe dovuto recare negli States per presentarsi in tribunale nell'ambito della causa intentata contro l'ex moglie Claudia Villafane. Una brutta storia che si trascina ormai da anni, basata sulle accuse di un prestito da da 900 mila dollari, mai restituito, all'ex consorte. Per la causa, Maradona ha deciso in passato di chiamare a testimoniare anche le sue figlie. Adesso dovrà aggirare l'ultimo pesante provvedimento post insulti a Trump.