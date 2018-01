Tra José Luis Chilavert e Diego Armando Maradona non scorre buon sangue, e la conferma è arrivata ancora una volta via Twitter, dove l'ex portiere del Velez e della nazionale paraguaiana si è scagliato nuovamente contro il Pibe de Oro. Dopo le pesanti accuse dello scorso agosto ("Maradona appoggia gli assassini del popolo venezuelano. Parla contro l’imperialismo ma vive a Dubai"), l'ex numero uno paraguaiano ha criticato duramente l'argentino in un botta e risposta sul suo profilo social.

Ad un suo follower che gli ha chiesto di dare un giudizio su una foto pubblicata da Diego (nella quale l'ex capitano del Napoli, appoggia l'ex presidente brasiliano che rischia una condanna per corruzione), Chilavert ha risposto con un'intervento a gamba tesa: "E' una vergogna mondiale". Più diretto, e cattivo, è stato però il commento successivo postato ad un altro utente.

L'acqua e il fuoco.

Di fronte a chi gli ha fatto notare che secondo Maradona lui non avrebbe vinto nulla, Chilavert ha riposto spostando il tiro sui famosi problemi dell'argentino fuori dal campo: "Io ho vinto molte finali, sono stato quattro volte il migliore al mondo, e senza l'utilizzo di droghe". In attesa di una risposta dell'ex numero dieci della Seleccion, la particolare sfida a colpi di critiche e insulti ha segnato dunque un nuovo punto a favore del paraguaiano che, anche nel 2013, sfidò Maradona con parole al vetriolo.

"Io e lui non abbiamo nulla in comune. Siamo come l'acqua e il fuoco – dichiarò in un'intervista concessa in Francia – Era il numero uno, ma è una persona incoerente. È un credente, ma ha criticato Giovanni Paolo II. È amico di Fidel Castro e Chavez, ma è andato ad allenarsi negli Emirati Arabi Uniti, un paese capitalista. Inoltre, non ha mai preso posizione contro la droga e questo fa di lui un cattivo esempio".