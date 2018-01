La "telenovela" che vede come protagonisti i componenti della famiglia (allargata) di Diego Armando Maradona, si arricchisce di un'altra clamorosa puntata. A far scoppiare l'ennesimo caso questa volta sarebbe stata Dalma: la figlia che Diego ha avuto nell'aprile 1987, dall'allora moglie Claudia Villafane. Per il suo matrimonio con l'ex giocatore di rugby Andrés Caldarelli, la primogenita di casa Maradona ha infatti pensato di lasciar fuori dagli invitati Rocio Oliva, la fidanzata del padre, perché ritenuta ospite indesiderata da lei e dal suo prossimo marito.

Una decisione che ha ovviamente scatenato la reazione di Maradona. "Diego mi ha autorizzato a dire che non vuole andare al matrimonio di Dalma", ha dichiarato alla stampa argentina l'avvocato e amico Matias Morla. "Non ho niente contro Rocío Oliva – ha replicato Dalma – E' stato Morla che ha detto a mio padre che avevo parlato male della sua fidanzata".

Il tweet della sorella.

Già ribattezzato come l'evento dell'anno in Argentina, il matrimonio del prossimo aprile sta dunque già facendo parlare i giornali di gossip e le molte trasmissioni televisive. In una di queste ha preso la parola anche Fernando Burlando, il legale di Claudia Villafane: "Se c'è qualcuno che prova amore per Diego, questa è Dalma – ha dichiarato l'avvocato dell'ex moglie – Farà di tutto per avere il padre e la madre al suo matrimonio, e se vengono con i rispettivi partner non ne farà una questione. Lei vuole soltanto che sia un giorno felice e da passare in armonia".

Un eventuale salvagente a Dalma, è però disposta a lanciarlo la sorella. Dopo l'ennesimo scontro mediatico tra Dalma e Diego, Giannina si è infatti schierata dalla parte di lei con un post sarcastico sul suo profilo Twitter: "Ho io un cavaliere che può accompagnarti all'altare". Il cavaliere in questione è Benjamín Agüero Maradona: figlio che proprio Giannina ha avuto dall'attaccante del Manchester City Sergio Agüero.