Chiusura di 2017 da incubo per il Manchester United. Il pareggio interno contro il Southampton ha fatto perdere ai Red Devils il secondo posto a vantaggio del Chelsea di Conte. Come se non bastasse poi, Mourinho dovrà fare a meno di Lukaku e Ibrahimovic: se il primo è uscito addirittura con l'ossigeno nel corso della sfida con i Saints, il secondo dovrà fare i conti con uno stop di un mese per problemi al ginocchio operato. E non c'è due senza tre per lo United che rischia seriamente di perdere anche Ashley Young protagonista di un brutto episodio.

Young, gomitata nello stomaco a Tadic.

Il duttile centrocampista del Manchester United si è reso protagonista di un bruttissimo gesto. Durante un contrasto, l'inglese ha rifilato una brutta gomitata all'altezza dello stomaco a Dusan Tadic, protagonista di una marcatura considerata troppo stretta. Nessun provvedimento per il calciatore che rischia però di essere punito con la prova tv, con le immagini del colpo che hanno fatto il giro del web.

Cosa rischia Young, 3 turni di squalifica.

La Federazione inglese ha preso in considerazione l'episodio, che potrebbe essere oggetto di un provvedimento punitivo. Questa la nota dei vertici del calcio d'oltremanica: "Il giocatore del Manchester United Ashley Young è stato accusato di condotta violenta in occasione del match di sabato 30 dicembre contro il Southampton. Si tratta di uno scontro di gioco che non è stato visto dagli ufficiali ma solamente dalle telecamere. Ha fino alle 5 di pomeriggio di oggi per presentare le proprie difese". Young rischia uno stop di addirittura 3 turni per condotta violenta