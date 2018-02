Dopo sei gare senza successi la Roma sul campo del Verona ritrova i tre punti e si porta a meno uno dall'Inter e dal quarto posto in classifica. Prezioso il gol realizzato dal giovane turco Cengiz Under in avvio che ha deciso una gara che i giallorossi sembravano poter controllare agevolmente, ma poi complicatasi a causa dell'espulsione di un ingenuo Lorenzo Pellegrini dopo appena cinque minuti dall'inizio del secondo tempo. Detto ciò, andiamo adesso a vedere nel dettaglio quali sono stati i migliori e i peggiori calciatori della sfida del Bentegodi tra il Verona di Fabio Pecchia e la Roma di Eusebio Di Francesco.

Top, chi può sorridere e perché.

Under: primo gol in A che dà ragione a Di Francesco.

Eusebio Di Francesco decide nuovamente di lasciare in panchina sia Diego Perotti che Gregoire Defrel, offrendo una nuova chance da titolare al giovane turco Cengiz Under. Nemmeno il tempo di schierarsi in campo che, dopo soli 43 secondi, ci pensa proprio lo stesso classe ‘97 a sbloccare immediatamente la gara. Il talento turco recupera palla al limite dell’area avversaria e batte Nicolas con una conclusione sul primo palo che sorprende l’estremo difensore dell’Hellas. Per lui si tratta del primo gol in carriera in Serie A.

Rientra Fazio e la Roma torna solida.

I giallorossi si presentano al Bentegodi con un solo cambio rispetto all’undici titolare che ha affrontato la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato. Riprende infatti il suo posto al centro della difesa Federico Fazio ed è subito un’altra Roma. Il centrale argentino gioca una grande partita: sempre attento e preciso, è spesso lui a risolvere le situazioni più complicate. Un solo cambio dunque, ma tanto è bastato per ridare solidità ad un intero reparto.

in foto: La performance di Federico Fazio contro il Verona (fonte Squawka)

Un “nuovo” Dzeko.

Doveva andare al Chelsea e invece è rimasto a Roma con uno spirito rinnovato: Edin Dzeko infatti non si limita a mettere il suo fisico e i suoi centimetri a disposizione dei compagni lottando contro i difensori avversari, ma si propone più volte come uomo assist facendosi trovare libero sull’esterno e si sacrifica anche in alcuni importantissimi recuperi difensivi. Che il nuovo acquisto lo abbia fatto la Roma?

Flop, cosa dimenticare e in fretta.

Giornata nera per Buchel.

Pesa tantissimo sulla prestazione di Marcel Buchel l’errore in apertura che ha permesso a Under di portare immediatamente in vantaggio la Roma mettendo la gara subito in salita per il Verona. Probabilmente è stato questo episodio a condizionare l’intera gara del centrocampista ex Empoli che non è riuscito né a contrastare le mezzali avversarie né ad impostare la manovra scaligera.

in foto: I numeri di Marcel Buchel nella gara contro la Roma (fonte SofaScore)

Pellegrini: profondo rosso.

Non stava disputando la sua miglior partita in maglia giallorossa, autore di diversi errori in impostazione che hanno spesso dato il via ai contropiedi del Verona. Ma l’errore più grave Lorenzo Pellegrini lo commette al 51’ quando dopo aver perso l’ennesimo pallone interviene da dietro a centrocampo falciando Matos involatosi in contropiede. Rosso diretto, Roma in dieci uomini e partita rimessa in discussione.

Aarons non impressiona.

Qualche raro spunto in velocità e pochissimo altro. Non un granché la prima in Serie A dell’ultimo arrivato in casa Verona mandato subito in campo da Fabio Pecchia. L’esterno giamaicano naturalizzato inglese Rolando Aarons lascia intravedere un buon potenziale ma non riesce in alcun modo ad incidere sul match soffrendo molto la marcatura dei difensori giallorossi. A ciò si aggiunge anche qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico a ulteriore conferma di un esordio nel nostro campionato non proprio da ricordare per l’ex Newcastle.