Brescia-Inter è il secondo degli anticipi della decima giornata di campionato (turno infrasettimanale) e si gioca oggi alle ore 21 allo stadio ‘Rigamonti'. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro per gli abbonati da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite. A commentare la gara in telecronaca saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Come e dove vedere Brescia-Inter anche in streaming

Per chi volesse seguire la partita in streaming, potrà farlo collegandosi alla piattaforma online Sky Go oppure a Now Tv (sempre previo abbonamento al network satellitare oppure acquistando il ticket per la singola partita).

Le probabili formazioni di Brescia-Inter

L'Inter riparte da Brescia dopo il mezzo passo falso di San Siro contro il Parma (2-2) caratterizzato anche dalle polemiche per alcune decisioni arbitrali discutibili. Al ‘Rigamonti' troverà una squadra terzultima in classifica, reduce da una sconfitta pesante a Genova (3-1 nel confronto diretto con il Grifone) e che non può fallire. Il presidente, Cellino, ha confermato la fiducia al tecnico, Corini, smentendo le voci su Cesare Prandelli quale possibile sostituto ma se il trend negativo non verrà spezzato difficilmente l'attuale allenatore potrà resistere a lungo. Secondo le ultime notizie dai campi sulle probabili formazioni in attacco dovrebbe esserci la coppia Balotelli/Donnarumma mentre su lato opposto Conte è orientato a confermare la fiducia a Lukaku/Lautaro Martinez.