Nemmeno il tempo di archiviare la nona giornata di campionato che alle porte c'è già la decima. La Serie A torna in campo da martedì 29 a giovedì 31 ottobre, in calendario c'è il turno infrasettimanale che scandisce il ritmo serrato di queste settimane da tornei nazionali e Coppe. Due i match clou: il primo al San Paolo di Napoli, dove la squadra di Ancelotti – reduce dal deludente pareggio di Ferrara con la Spal – riceve l'Atalanta; all'Olimpico la Lazio di Inzaghi può dare una svolta alla classifica e alla stagione contro il Torino. Inter nella tana del Brescia, Roma a Udine, Juve in casa col Genoa: abbinamenti agevoli sulla carta ma insidiosi considerata la cadenza degli impegni. Attenzione al Milan in perpetua crisi: i rossoneri chiudono con il posticipo di giovedì sera contro la Spal, un confronto diretto in zona retrocessione… chi l'avrebbe mai detto? Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta tv e in streaming, in chiaro e in esclusiva sui canali Sky e DAZN.

Ultime notizie sulle probabili formazioni di Serie A

Quanto alle formazioni, le ultime notizie raccontano del rientro di Cristiano Ronaldo tra i bianconeri mentre Pjanic osserverà un po' di riposo. Nessun problema per Higuain, né Bentancur. Napoli in emergenza difesa: Malcuit s'è fatto male, per fortuna c'è Maksimovic mentre Luperto dovrebbe essere ancora confermato accanto a Koulibaly contro l'Atalanta che a Fuorigrotta cala solo con il dubbio Masiello. Possibile una rotazione nell'attacco dell'Inter, Roma alle prese con l'ennesimo infortunio (Spinazzola). Turnover ragionato nella Lazio che attende il Torino, cambi (in questo caso necessari) previsti anche nel Milan di Pioli.

Parma-Verona 29 ottobre ore 19

All'emergenza in attacco si aggiunge l'indisponibilità di Gagliolo (lesione distrattiva ai flessori della coscia destra) con il quale il Parma deve fare i conti. D'Aversa schiera lo stesso tridente visto all'opera con l'Inter. Quanto al Verona in avanti dovrebbe rivedersi stepinski.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. All.: D'Aversa.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Zaccagni, Lazovic; Pessina, Salcedo; Stepinski. All.: Juric.

Brescia-Inter 29 ottobre ore 21

Nel Brescia che affronterà l'Inter domani sera non ci sarà Chancellor (problema al flessore), al suo posto c'è Gastaldello. Donnarumma potrebbe tornare titolare. Nell'Inter, invece, possibile che Conte opti per un turnover ragionato così da nono stressare la squadra in vista dei prossimi, delicati, impegni.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Aye (Balotelli), Donnarumma. All.: Corini

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Esposito (Politano). All.: Conte

Napoli-Atalanta 30 ottobre ore 19

Il buco nel settore destro della difesa s'è aperto con le notizie sul grave infortunio capitato a Kevin Malcuit. Come farà Ancelotti? Ad aiutarlo può essere il rientro di Maksimovic oppure l'ipotesi di ricorrere a Callejon nella posizione di esterno basso con Di Lorenzo sulla corsia mancina. Fabian Ruiz dovrebbe ritrovare una maglia da titolare a centrocampo, in attacco chance per Llorente e Lozano. Nessun problema particolare tra le fila dell'Atalanta con Palomino e Gosens che dovrebbe rientrare nella formazione titolare.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Insigne; Lozano, Llorente. All.: Ancelotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini.

Udinese-Roma 30 ottobre ore 21

Dopo la figuraccia contro l'Atalanta, Tudor appare deciso a cambiare diverse pedine in formazione a prescindere dal turnover dettato dalle partite ravvicinate. Nella Roma c'è da fare i conti con l'ennesimo infortunio, a preoccupare Fonseca è Spinazzola. Florenzi e Kluivert dovrebbero essere le uniche novità con Pastore alternativo a Perotti.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Sema, De Paul, Jajalo, Mandragora, Samir; Okaka, Lasagna. All.: Tudor.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Pastore (Perotti), Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

Sassuolo-Fiorentina 30 ottobre ore 21

A Reggio Emilia si presenta un Fiorentina furente per quanto accaduto contro la Lazio, come si evince anche dalle parole del presidente, Rocco Commisso. Montella non avrà Ribery e schiererà Boateng/Chiesa, Caputo si candida per una maglia da titolare.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella; Venuti, Badelj, Castrovilli, Pulgar, Dalbert; Boateng, Chiesa. All.: Montella.

Sampdoria-Lecce 30 ottobre ore 21

Un match da vincere a tutti i costi in chiave salvezza. A Marassi la Sampdoria cerca punti e riscatto dopo la sconfitta di Bologna contro un avversario rilanciato dal pareggio con la Juventus. Ekdal, Quagliarella e Gabbiadini i punti fermi dopo il Dall'Ara, Lapadula si candida per una maglia da titolare tra i pugliesi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; De Paoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis; Petriccione, Mancosu Falco; Babacar. All.: Liverani.

Lazio-Torino 30 ottobre ore 21

La gara col Torino rappresenta per la Lazio una sorta di crocevia della stagione: vincerla dopo il colpo a Firenze rilancerebbe di fatto le ambizioni da zona Champions. Sia Inzaghi sia Mazzarri pronti a rimescolare le carte in formazione.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Zaza All.: Mazzarri.

Juventus-Genoa 30 ottobre ore 21

Cristiano Ronaldo sarà regolarmente titolare, al suo fianco è favorito Dybala. Quanto al Genoa, Thiago Motta dovrebbe confermare le scelte che lo hanno portato al bel successo contro il Brescia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado; Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.

Genoa (4-3-3): Radu; Romero, Radovanovic, Zapata, Ghiglione; Schone, Cassata, Ankersen; Kouamè, Pinamonti, Pandev.

Cagliari-Bologna 30 ottobre ore 21

Il Cagliari rivelazione della stagione ospita il Bologna, Nainggolan dovrebbe agire alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Tra i rossoblù con ogni probabilità si rivedrà Orsolini che con Soriano e Sansone agirà sulla trequarti alle spalle di Palacio.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

Milan-Spal 31 ottobre ore 21

Valdifiori, Cionek, Floccari e Sala dovrebbe essere pronti per una maglia da titolare in occasione della sfida contro il Milan a San Siro. Spal rinfrancata dal pareggio contro il Napoli. Quanto ai rossoneri, difficile che Pioli confermi la stessa formazione per la terza volta di fila.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All.: Pioli.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi (Floccari). All.: Semplici.

Gli arbitri della decima giornata di Serie A

Brescia-Inter (martedì 29, ore 21): Fabbri; Cagliari-Bologna: Sacchi; Juventus-Genoa: Giua; Lazio-Torino: Orsato; Milan-Spal (giovedì 31, ore 21): Piccinini; Napoli-Atalanta (ore 19): Giacomelli; Parma-Verona (martedì 29, ore 19): Manganiello; Sampdoria-Lecce: Massa; Sassuolo-Fiorentina: Mariani; Udinese-Roma: Irrati.