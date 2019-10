Prosegue il tour de force per le squadre italiane. In Serie A si torna subito in campo con il turno infrasettimanale valido per la 10a giornata, approfittando dell'assenza delle Coppe europee. La tre-giorni di calcio si apre martedì 29 ottobre con due sfide, ovvero Parma-Verona e Brescia-Inter, per proseguire poi mercoledì con il piatto forte Napoli-Atalanta, Cagliari-Bologna, Juventus-Genoa, Lazio, Torino, Sampdoria-Lecce, Sassuolo-Fiorentina e Udinese-Roma. Milan-Spal è il posticipo in programma giovedì.

10a giornata di Serie A nel turno infrasettimanale, dove vedere in tv le partite

Nemmeno il tempo dunque di archiviare la 9a giornata ed è tempo di concentrarsi sulla 10a. Va in scena dal 29 al 31 ottobre il turno infrasettimanale: 10 partite in 3 giorni, con due anticipi del martedì e un posticipo del giovedì e 7 partite in programma mercoledì. Saranno come da copione Sky e DAZN a dividersi i match, con l'emittente satellitare che avrà la possibilità di trasmettere in esclusiva 7 gare, garantendo la possibilità di assistere anche alle altre 3 (per chi ha attivato DAZN 1, visibile per tutti i clienti che hanno sfruttato l'offerta Sky-DAZN).

Serie A, 10a giornata in tv – martedì 29/10

Sono due le partite in programma martedì 29 ottobre. Si parte con Parma-Hellas Verona, match che apre il turno infrasettimanale con fischio d'inizio alle ore 19. La sfida del Tardini sarà trasmessa in tv su DAZN e visibile anche su Sky su DAZN 1 (per chi ha attivato la convenzione Sky-DAZN). Alle 21 poi sarà il turno di Brescia-Inter che sarà offerta in tv in esclusiva su Sky

Ore 19.00 Parma – Hellas Verona DAZN, DAZN 1

Ore 21.00 Brescia – Inter Sky Sport Serie A (202 e 249) e Sky Sport (251)

Serie A, 10a giornata in tv – mercoledì 30/10

Il ricco programma del mercoledì in Serie A prevede ben 7 partite. Si parte subito forte con la supersfida in programma alle 19 tra Napoli e Atalanta, in esclusiva su Sky. L'emittente satellitare trasmetterà in tv anche Cagliari-Bologna, Juventus-Genoa, Sampdoria-Lecce e Sassuolo-Fiorentina (tutte alle ore 21). Saranno visibili su DAZN (ma anche su DAZN 1 su Sky, Lazio-Torino e Udinese Roma (ore 21)

Ore 19.00 Napoli – Atalanta Sky Sport Serie A (202 e 249) e Sky Sport 251

Ore 21.00 Cagliari – Bologna Sky Sport 253

Ore 21.00 Juventus – Genoa Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252

Ore 21.00 Lazio – Torino DAZN, DAZN 1

Ore 21.00 Sampdoria – Lecce Sky Sport 254

Ore 21.00 Sassuolo – Fiorentina Sky Sport Serie A (202 e 249) e Sky Sport 255

Ore 21.00 Udinese – Roma DAZN, DAZN 1

Serie A, 10a giornata in tv – giovedì 31/10

Il turno infrasettimanale della 10a giornata di Serie A si chiuderà giovedì 31 ottobre con Milan-Spal. Una sfida delicata per i rossoneri che non potranno sbagliare, contro la formazione di Semplici reduce dal pareggio contro il Napoli. Il posticipo sarà trasmesso in tv in esclusiva da Sky, con l'emittente satellitare che garantirà la visione del match su canali Sky Sport Serie A e Sky Sport.