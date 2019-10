Parma-Verona è il primo degli anticipi della decima giornata di campionato (turno infrasettimanale) e si gioca oggi alle ore 19 allo stadio Tardini. La partita verrà mandata in onda da DAZN e sarà visibile anche in tv non solo sulla abituale piattaforma in streaming. Per coloro che, già clienti Sky, dallo scorso 20 settembre hanno attivato l'opzione messa a disposizione dal network satellitare, sarà possibile sintonizzarsi su DAZN 1, canale 209 del decoder. A commentare il match in telecronaca ci saranno Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi (ex calciatore dell'Atalanta).

Come e dove vedere Parma-Verona anche in streaming

Per chi volesse vedere in streaming la partita potrà farlo unicamente collegandosi alla piattaforma DAZN mentre non sarà possibile vedere Parma-Verona su Sky Go. Per assistere alla partita on-line servirà accedere direttamente alla piattaforma, tramite il sito o l’applicazione, grazie all’account creato su DAZN al momento dell’attivazione dell’offerta Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di Parma-Verona

Il Parma arriva alla sfida con il Verona con gli uomini contati. Scozzarella è squalificato. Gagliolo s'è fermato per infortunio muscolare. In attacco Cornelius e Inglese restano indisponibili e per questo il tecnico, D'Aversa, riproporrà il tridente leggero che ha ben impressionato a San Siro contro l'Inter (Gervinho, Kulusevski, Karamoh). Quanto al Verona, secondo le ultime notizie dai campi sulle formazioni – la novità nel reparto offensivo potrebbe essere l'inserimento nella formazione titolare di Stepinski con Zaccagni e Verre a sostegno della punta.