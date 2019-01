In attesa di riprendere il proprio cammino in campionato con la sfida dell’Olimpico di questa sera contro la Lazio, la Juventus continua a concentrarsi sul mercato di gennaio. Le ultime notizie raccontano di Paratici e di tutta la squadra mercato bianconera già a lavoro sia per l’imminente sessione invernale che si chiuderà giovedì prossimo che per la campagna di rinforzamento in vista della prossima stagione. Ecco nel quali sono le trattative in tempo reale del club piemontese reduce dal record di punti in un girone d’andata di Serie A.

Trattative calde: torna Caceres, nuovo tentativo per Ramsey subito

Come da tradizione però la Juventus difficilmente interverrà pesantemente con grossi investimenti durante la sessione invernale di mercato nella quale potrebbe non “regalare” a Massimiliano Allegri nessun colpo oltre al neoarrivato Martin Caceres, tornato a Torino (per 600mila euro) dalla Lazio per coprire il buco lasciato dall’imminente partenza di Mehdi Benatia in direzione Qatar. I dirigenti bianconeri stanno infatti continuando ad insistere per anticipare già a gennaio l’arrivo del gallese dell’Arsenal Aaron Ramsey (28 anni) che dal primo luglio sarà comunque un giocatore bianconero a “parametro zero” (ha firmato un quinquennale da 8 milioni di euro a stagione con i piemontesi). La Vecchia Signora ha leggermente aumentato la precedente offerta da 10 milioni di euro (cioè i soldi che dovrebbe incassare dalla cessione del difensore marocchino) per anticipare l’arrivo della mezzala già a gennaio, e adesso attendono la risposta dei Gunners che nel frattempo stanno cercando un eventuale sostituto sul mercato.

Oltre al colpo a centrocampo la Juventus pensa anche ad un terzino che arriverebbe però solo qualora Spinazzola, che al momento vorrebbe restare in bianconero, dovesse lasciare Torino già a gennaio e continua così a monitorare Matteo Darmian (29) del Manchester United con i bianconeri avrebbero già un accordo con i Red Devils sulla base di un prestito da 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8. Un’operazione in prospettiva futura invece è quella che riguarda il giovane esterno d’attacco portoghese Francisco Trincao (19) del Braga che, nonostante il congelamento della trattativa nelle ultime settimane, resta un obiettivo dei piemontesi che potrebbero far leva sulla volontà del calciatore di raggiungere i connazionali Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, con i quali condivide anche il procuratore Jorge Mendes.

in foto: La scheda di Francisco Trincão. (transfermarkt.it)

Benatia va in Qatar, si aspetta Spinazzola: chi può partire?

In casa bianconera non si guarda però soltanto alle entrate. Infatti sono soprattutto due i calciatori che potrebbero lasciare Torino in questi ultimi giorni di questa sessione di calciomercato. Il difensore marocchino Mehdi Benatia (31) infatti, dopo aver chiesto la cessione a causa del poco utilizzo in questa prima parte di stagione, è pronto a volare in Qatar per accasarsi all’Al-Duhail (10 milioni più bonus alla Juventus) e firmare un ricco contratto. L’altro “partente” potrebbe essere Leonardo Spinazzola (24) sul quale continua il forte pressing del Bologna. Dovrebbe terminare la stagione a Firenze invece il bianconero Marko Pjaca (23) che ha deciso di rifiutare il passaggio, sempre in prestito, al Genoa.

Cosa serve alla Juventus?

Di certo la rosa della Juventus è la più competitiva del campionato italiano a evidenziato e una delle più complete in Europa, eppure la prima parte di stagione ha evidenziato come in alcuni settori vi siano ancora delle lacune. A causa degli infortuni infatti Massimiliano Allegri si è trovato con gli uomini contati in un reparto nevralgico come il centrocampo. Con Khedira che non offre convincenti garanzie fisiche, Emre Can che, anche a causa di un lungo stop, non si è ancora inserito perfettamente nell’ingranaggio bianconero, e Matuidì, Bentancur e Pjanic, che a volte hanno bisogno di riposare, saltati anche i rimedi improvvisati dal tecnico toscano (che nella fase iniziale della stagione aveva provato a sopperire alle tante assenze schierando Cuadrado e Bernardeschi come mezzali), probabilmente un innesto sulla mediana renderebbe ancora più completa una rosa già seria candidata alla vittoria finale in tutte le competizioni a cui prende parte in questa stagione.

De Ligt e Isco: cosa può succedere a giugno?

Per giugno, oltre al colpo Ramsey si continuano a monitorare anche le situazioni che riguardano il talentuoso trequartista colombiano James Rodriguez (27) che il Bayern Monaco potrebbe anche decidere di non riscattare dal Real Madrid e soprattutto la stella spagnola Isco (26) finito ai margini del progetto con l’arrivo di Santiago Solari sulla panchina del club merengue e che a giugno potrebbe chiedere la cessione a Florentino Perez (tra le ipotesi anche uno scambio con Paulo Dybala).

Sono loro due infatti gli obiettivi per la trequarti mentre per il centrocampo i bianconeri stanno seguendo il talento del Lione Tanguy Ndombele (22) che si sta mettendo in mostra in Ligue 1 con la maglia dell’Olympique (è lui ad oggi la principale alternativa a Paul Pogba (25) che con l’addio di José Mourinho al Manchester United sembra aver deciso di restare a Old Trafford) mentre per la difesa l’obiettivo principale resta il baby-talento dell’Ajax Matthijs de Ligt (19) per il quale si sta scatenando un’asta milionaria con Barcellona, Real Madrid e Paris Saint – Germain, che al momento vede proprio la Juventus in vantaggio grazie agli ottimi rapporti con il suo procuratore Mino Raiola.

Ma i campioni d'Italia non vogliono farsi trovare impreparati e per questo stanno chiudendo con il Genoa per il difensore argentino Cristian Romero (20) che verrebbe acquistato dai bianconeri per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro e lasciato in presti al Grifone fino a giugno 2020. Il sogno bianconero però si chiama Kylian Mbappé (20) del Psg che nonostante le smentite fatte da Agnelli e Paratici resta il calciatore in cima alla lista dei desideri del club piemontese. Difficilissimo sì, ma non impossibile. L’affare CR7 insegna.