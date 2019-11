Un classe 2000 capace di segnare 26 gol in 18 partite (7 in 4 di Champions League) è un obiettivo di mercato da non lasciarsi sfuggire. Aumentano le pretendenti per Erling Haaland il giovane bomber del Salisburgo che si è preso la vetrina a suon di gol nel Vecchio Continente. Oltre a Napoli, Juventus e Bayern, ecco il Manchester United che può contare su uno "sponsor" particolare, si tratta di Ole Gunnar Solskjaer manager dei Red Devils che conosce bene il più giovane connazionale avendolo già allenato in patria al Molde.

Ultime di mercato, Manchester United pronto a beffare Juventus e Napoli per Haaland

Anche il Manchester United è pronto ad un'offensiva di mercato per Erling Braut Haaland, il giovane centravanti norvegese del Salisburgo che ha dimostrato di avere un fiuto del gol fuori dal comune in questo avvio di stagione. Le 26 reti segnate tra campionato, coppa nazionale e Champions gli hanno già permesso di diventare uno dei pezzi pregiati del mercato. Il Napoli (a cui Haaland ha segnato 3 gol in due partite nella massima competizione continentale) e la Juventus, già da tempo hanno drizzato le antenne, con i bianconeri che hanno sondato il terreno con il suo agente Mino Raiola.

United, affondo di mercato per Haaland con lo sponsor Solskjaer

Attenzione però al Manchester United, che ha fiutato il colpo e sembra pronto all'offerta monstre pur di strappare Haaland al Salisburgo beffando le ipotetiche pretendenti. Secondo quanto riportato da Daglabet infatti i Red Devils, starebbero cercando di bruciare le tappe per arrivare al classe 2000 sfruttando la presenza in panchina di Ole Gunnar Solskjaer. Il manager, oltre ad essere connazionale di Haaland, lo conosce bene, avendolo allenato al Molde nella stagione 2017/2018.

Quanto vale Haaland, qual è il suo prezzo di mercato

Quanti soldi saranno necessari per convincere il Salisburgo a cedere il suo gioiello? Qual è il suo valore di mercato? Gli austriaci potrebbero piazzare una plusvalenza eccezionale considerando che per acquistare il giovane talento dal Molde hanno speso 5 milioni. Se il Manchester United vorrà affondare il colpo per Haaland (che scherzando, ha dichiarato di valere circa 60 milioni) dovrà investire una cifra compresa tra gli 80 o i 90 milioni di euro.