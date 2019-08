Le ultimissime notizie di oggi di calciomercato su Juventus, Inter, Napoli, Milan e Roma, vedono i top club italiani impegnati su diversi fronti tra acquisti e cessioni. I bianconeri fiutano l’affare Eriksen, nonostante il danese sia ormai pronto a lasciare il Tottenham il prossimo anno a parametro zero. La prossima invece, sarà una settimana decisiva per Conte e Marotta i quali attendono solo di poter accogliere in nerazzurro Alexis Sanchez. Nel frattempo è ormai a un passo la trattativa per portare Biraghi alla corte dell’ex ct della Nazionale italiana. Si muove anche il Napoli che sembra essere davvero vicinissimo a Llorente nonostante non sia ancora tramontata la trattativa per l’arrivo di Icardi.

I partenopei però devono anche registrare l’impiego di James Rodriguez fra i titolari di Zidane nel suo Real Madrid contro il Valladolid. Una quasi conferma dunque per il colombiano. In casa Milan invece si lavora sul fronte Correa. Simeone non lo lascerà partire se prima non vedrà in squadra un sostituto. Il nome di Everton Soares, in questo senso, associato ai Colchoneros, fa felice i rossoneri. La Roma invece frena per Rugani e pesca un nuovo attaccante in attesa di capire il futuro di Schick. Ecco dunque le trattative delle big di A.

Juventus: nell’ombra si lavora sull’affare Eriksen

La Juventus campione d’Italia prima della fine del mercato, avrebbe ancora tanto da sistemare, o forse da limare, magari da risolvere. Come la trattativa per Icardi. Fino a questo momento, non è partita alcuna trattativa reale o alcuna offerta da Fabio Paratici all'indirizzo dell'Inter. I nerazzurri dal conto loro mantengono il prezzo alto per l’argentino e dunque se la Juve vorrà fare un'offerta negli ultimi giorni di mercato per ottenere uno sconto sbaglia eccome. Serviranno almeno 70 milioni in quel caso per portarlo in bianconero. A centrocampo invece si continua a lavorare sul fronte Eriksen che il Tottenham darebbe via subito (per non perderlo a zero a giugno) per 55 milioni di euro.

L’alternativa è Julian Draxler, un vecchio pallino bianconero oggi al Psg. Serviranno invece almeno 35 milioni, con un contratto di quattro anni (ben 140 milioni netti di ingaggio), per portare Neymar in bianconero. Cifra considerevole per la Juventus. Nella maxi lista degli esuberi, oltre ai vari Rugani e Matuidi, il nome nuovo è quello di Bentancur per cui il Barcellona avrebbe avanzato un’offerta da 60 milioni di euro. Stallo sulla permanenza di Dybala, l’argentino potrebbe restare ma l’Inter resta alla finestra.

Sanchez e Inter: ci siamo. Per Biraghi annuncio imminente

Con Icardi che praticamente s’è reintegrato in rosa da solo, l’Inter si trova comunque a dover fronteggiare alla cessione di Maurito a Inter o Juventus. Nel frattempo però, sembra ormai fatta per l’annuncio di Alexis Sanchez in nerazzurro (il cileno non è stato convocato per la sfida contro il Crystal Palace). Per l’attaccante ex Udinese, Barcellona e Arsenal, si attendono nuovi sviluppi lunedì. La formula dell’affare è quella del prestito con diritto di riscatto con l’Inter che sarà chiamata, durante quest’anno, a pagare una parte del cospicuo ingaggio dell’ attaccante.

in foto: Il profilo di Alexis Sanchez (Sofascore)

I nerazzurri pagherebbe 3 milioni di euro dello stipendio annuale di Sanchez mentre, lo United, vorrebbe uno sforzo maggiore da parte dei nerazzurri. Sul fronte esterni, Conte ha sempre chiesto a Marotta un esterno sinistro. In questo senso la trattativa per portare Biraghi è in fase avanzata. La formula è quella dello scambio secco con Dalbert che andrebbe dunque alla Fiorentina di Montella.

James titolare contro il Valladolid ma il Napoli ci proverà

Le intenzioni del Napoli e di De Laurentiis sono chiare: prendere Mauro Icardi. Ma in che modo? I partenopei e l’Inter avrebbero trovato l’accordo sul costo del cartellino che si aggira attorno ai 70 milioni di euro, ma bisogna fare i conti con la presunta volontà del calciatore di aspettare la Juventus. Il Napoli allora, stufo di questa situazione, sta seriamente virando su Fernando Llorente. L’ex Juventus, svincolato dal Tottenham, chiede un contratto biennale. La trattativa potrebbe decollare la settimana prossima con il ds Giuntoli che avrebbe già incontrato l’agente del calciatore.

Capitolo James Rodriguez: Zidane l’ha schierato ieri titolare nella sfida contro il Valladolid. Un segnale importante che può dire tutto e che non può dire niente. Insomma, il Napoli ancora ci spera perché il colombiano è stato chiesto espressamente da Ancelotti, ma il suo esordio in campionato complica leggermente le cose in questo momento. E se il Real non dovesse acquistare un altro giocatore in quel ruolo, il colombiano sicuramente rimarrebbe in Spagna.

Milan tra cessioni e Correa: Everton può sbloccare l’affare

Donnarumma, Suso e Castillejo: tutti hanno ribadito la volontà di voler rimanere al Milan. A partire è invece Strinic che ha rescisso il suo contratto con il Milan. Resta da sistemare Laxalt (data la presenza a sinistra di Rodriguez e Theo Hernandez). Il giocatore per il momento ha respinto la corte dell’Atalanta ma si attendono nuovi incontri fra le parti prima della fine del mercato. Andrè Silva invece (altro esubero di Giampaolo) vuole lo Sporitng Lisbona ma i lusitani non riescono a garantire i 25 milioni di riscatto dopo il prestito. A centrocampo non si fa altro che parlare di Kessie e del Monaco.

in foto: Il profilo di Angel Corra (Sofascore)

E allora se proprio l’ex Atalanta dovesse finire al Principato, ecco che i rossoneri si fionderebbero su Victor Wanyama, classe 1991, centrocampista centrale keniota in forza al Tottenham. Gli Spurs l’avrebbero anche già ceduto al Bruges ma lui starebbe attendendo proprio un affondo del Milan. Su Correa invece, da tempo la cifra di 40 milioni di euro pattuita tra Milan e Atletico Madrid, sarebbe stata raggiunta ma Simeone prima di farlo partire vorrebbe un sostituto. Ecco perché si fa caldissima anche per il Milan la trattativa che vedrebbe Everton Soares del Gremio, vicinissimo ai Colchoneros.

La Roma frena su Rugani. In attacco spunta Yaremchuk

Il passaggio alla Roma di Rugani è quasi saltato. In ballo c'è la valutazione del cartellino del difensore. La Juventus vorrebbe infatti mettere a bilancio, oltre ai due giocatori della Primavera giallorossa (Celar e Ricciardi che i giallorossi non vorrebbero cedere), una cifra superiore ai 20 milioni di euro. La Roma invece non vuole andare oltre i 10 milioni. A questo punto la Roma potrebbe anche restare così com’è in difesa. In attacco, in attesa di capire il futuro di Patrick Schick, il ds Petrachi pesca dal Belgio la nuova punta.

Roman Yaremchuk, attaccante ucraino classe ’95 che ha già realizzato 6 reti in 8 partite (4 preliminari Europa League e 2 gol nella Jupiler League) con il Gent, sarebbe vicinissimo al passaggio in giallorosso. Un colpo a sorpresa che darebbe a Fonseca un’ulteriore scelta nel reparto avanzato. In uscita, è fatta per il trasferimento di Defrel alla Sampdoria. Ferrero pagherà 1,5 milioni subito e fra un anno verserà – con obbligo di riscatto – altri 13,5 milioni per un totale di 15.