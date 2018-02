A trentatré anni compiuti, Sulley Muntari riparte dal prestigioso campionato spagnolo e dalla gloriosa maglia del Deportivo La Coruna. Per tentare di salvare la squadra, penultima nella Liga e in piena corsa per la salvezza, Clarence Seedorf ha dunque confermato il centrocampista ghanese che era arrivato in Galizia nei giorni scorsi per sostenere alcuni giorni di prova con la formazione del tecnico olandese.

Reduce dall'esperienza di Pescara, Muntari avrà dunque l'occasione di ripartire da un grande campionato dopo gli anni passati a Milano con le maglie di Inter e Milan e il viaggio in Arabia Saudita per vestire la maglia dell'Al-Ittihad. A confermare l'intesa raggiunta e la firma del giocatore, è stato proprio il club del presidente Tino Fernández: "Suleyman Ali Muntari, che si stava allenando con la squadra dallo scorso 9 febbraio, è diventato un nuovo giocatore dell'RC Deportivo fino alla fine della stagione".

Seedorf lotta per la salvezza.

Il giocatore ghanese, che è arrivato in Spagna a parametro zero dopo aver rescisso il suo contratto con il Pescara del patron Sebastiani, è stato ben accolto dai tifosi e dai suoi nuovi compagni di squadra: "Può darci molto – ha dichiarato il difensore Raul Albentosa – Sulley è un bravo ragazzo e vuole inserirsi nel gruppo, parla spagnolo e fa molte domande. Potrebbe portarci qualcosa in più".

Parole gentili, quelle del giocatore del Dèpor, ripetute anche per il nuovo tecnico della formazione galiziana: "L'arrivo di Seedorf ha portato principalmente più ordine, ma ci sono stati miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Con ordine e aggressività si possono vincere le partite". La prossima, per Seedorf e Muntari, sarà quella in casa contro l'Espanyol: un match delicato da non fallire, dopo le tre sconfitte consecutive rimediate nelle ultime uscite di campionato.