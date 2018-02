Sembrava avviato alla fine della sua lunga carriera, invece un amico gli ha concesso una grande opportunità. Dopo l'ultima stagione al Pescara, Sulley Muntari prova a tornare in campo in uno dei campionati più affascinanti d'Europa: la Liga spagnola. A chiamare il 33enne centrocampista ghanese, è stato Clarence Seedorf: neo allenatore del Deportivo La Coruña. Il tecnico olandese, che con Muntari ha condiviso l'esperienza a Milanello sia da giocatore che da mister della prima squadra, ha infatti concesso al giocatore di aggregarsi con la sua squadra e allenarsi per qualche giorno.

L'obiettivo di Seedorf, è quello di verificare la condizione di Muntari ed eventualmente offrirgli una chance fino a fine stagione. Il classe 1984, attualmente svincolato, oltre alle esperienze in Italia aveva già giocato anche con Portsmouth e Sunderland in Premier League e con l'Al Ittihad in Arabia Saudita.

Seedorf crede nella salvezza.

L'annuncio dell'arrivo in prova del centrocampista ex Milan, è arrivato tramite un comunicato ufficiale del club galiziano a poche ore dalla delicata partita interna contro il Betis: match che vedrà l'esordio in panchina di Clarence Seedorf. Con la sua nuova squadra terz'ultima in campionato a tre punti dal Levante, l'olandese si è presentato con parole decise e piene di fiducia.

"Penso di poter fare un buon lavoro come quello che ho fatto al Milan – ha spiegato Seedorf in conferenza stampa – Abbiamo fatto 35 punti in 19 partite e portato la squadra al settimo posto dopo che si trovava a tre punti dalla retrocessione, ma questo nessuno lo ha mai detto. Sono convinto che il Deportivo possa migliorare e che dal punto di vista personale posso dare l'apporto giusto per rendere la squadra più competitiva. Bisogna essere positivi e credere in quello che si fa".