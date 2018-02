Ancora una volta, Clarence Seedorf ci prova. Una nuova panchina attende l'ex centrocampista rossonero che ritornerebbe volentieri dal Brasile per affrontare l'ultima sfida: salvare il Deportivo La Coruna in Liga, formazione in piena zona retrocessione e pronta a cercare nuove soluzioni tecniche. Il tutto non è ratificato ma in Spagna danno la scelta di Seedorf oramai come una dato di fatto. Sarebbe il grande ritorno dell'ex giocatore nel calcio che conta, un'altra possibilità per dimostrare di valere in panchina quanto è riuscito a fare in mezzo al campo.

Il ritorno in Europa, al Depor.

La situazione a La Coruna è delicatissima, il clima è torrido e i tifosi sono sul piede di guerra. Il Depor domenica ha licenziato Cristobal Parralo dopo il 5-0 incassato venerdì sera contro la Real Sociedad. Un ruolo oramai insostenibile per Parralo, tecnico della cantera che aveva ottenuto ottimi risultati con la seconda squadra del Deportivo e che era stato chiamato in ottobre in sostituzione di Pepe Mel.

La sconfitta di Parralo.

Parralo era all’esordio assoluto in Liga ed è durato 13 giornate, fallendo nella missione di dare un colpo al trend negativo sperando di ottenere buoni risultati senza ulteriori spese da parte del club. Invece, adesso c'è il giro di vite della società che ha deciso di cambiare guida tecnica, puntando anche sulla voglia di riscatto di Seedorf.

Seedorf, in panchina ancora tutto da dimostrare.

L'olandese è atteso oggi a La Coruña per discutere gli ultimi dettagli e per firmare il contratto col club galiziano, al momento terzultimo a 3 punti dalla salvezza, con 4 vittorie e 13 sconfitte nelle prime 22 giornate e la peggior difesa della Liga. Fino ad oggi per Seedorf le precedenti esperienze non sono state proprio esaltanti: l'olandese dopo il Milan nel 2016 (22 partite) è andato ad allenare in Cina con lo Shenzen (altre 14).