La quinta esperienza da allenatore di Diego Armando Maradona è terminata con una grande delusione. Arrivato nella scorsa stagione negli Emirati Arabi Uniti, l'argentino ha infatti fallito l'obiettivo principale del Dibba Al Fujairah: formazione che milita in seconda divisione. Dopo aver allenato l'Al-Wasl tra il 2011 e il 2012, Diego ha dunque mancato la promozione diretta nella massima serie dopo il pareggio contro il Khor Fakkan, che ha matematicamente messo fine ai sogni del club arabo.

A comunicare ufficialmente la notizia delle sue dimissioni, ci ha pensato il suo avvocato personale Matias Morla con un tweet pubblicato subito dopo la partita. Nel messaggio postato sui social, il legale di Maradona ha specificato che le dimissioni sono state prese di comune accordo con la dirigenza della società di Al Fujairah.

L'errore del portiere

Nonostante l'amarezza per non aver rispettato le promesse, Maradona lascia la squadra a testa alta e dopo una serie di 22 partite senza alcuna sconfitta. Paradossalmente, la fine del rapporto è arrivata a causa di un pareggio causato da un incredibile errore del suo portiere che non è riuscito a trattenere un pallone dopo una punizione degli avversari. "Dopo il risultato di oggi e non avendo raggiunto l'obiettivo della promozione con la squadra del Fujairah, Diego Maradona non sarà più l'allenatore della squadra – ha scritto Morla – La decisione è stata presa di comune accordo e Diego lascia la squadra che disputerà gli spareggi e augura il meglio al club che gli ha aperto le sue porte".

L'ex Pibe de Oro farà duque il tifo per i suoi ex giocatori davanti alla televisione. Nonostante il pareggio beffa, l'Al Fujairah avrà comunque la possibilità di giocare per la promozione nel doppio playoff contro Hatta: l'ultima squadra della prima divisione. La prima delle due partite sarà il prossimo 9 maggio a Fujairah, il ritorno cinque giorni dopo ad Hatta.