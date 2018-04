Diego Armando Maradona è diventato nonno, c'è un altro erede maschio nella sua dinastia. La famiglia dell'ex Pibe de Oro si allarga: l'ex campione argentino ha potuto dare il benvenuto a Diego Matias, primogenito di Diego junior (il figlio nato dalla relazione con Cristiana Sinagra) e di sua moglie Nunzia. La notizia è arrivata all'ex stella del calcio albiceleste e internazionale direttamente dall'Italia: "Vi racconto che è nato il mio nipotino Diego Matias Maradona, pesa 3 kg e mezzo, ed è bellissimo. Sono molto felice e mi riempie il cuore. Mi piace come non l'ho fatto con mio figlio Diego".

E' il messaggio emozionante scritto dal ‘Diez' sui propri profili social e che aggiunge un altro mattoncino al rapporto complicato (poi recuperato) con suo figlio. In questi anni c'è stato il riavvicinamento e l'abbraccio sincero dopo un lungo periodo di distanza tra le parti. Sono abbastanza recenti le foto che immortalano padre e figlio, l'uno accanto all'altro, finalmente sorridenti e (apparentemente) felici.

A dare l'annuncio ufficiale su Instagram del lieto evento era stato Diego junior attraverso un post corredato dalla foto che lo ritrae mentre ha in braccio la propria creatura. Lieto evento avvenuto proprio nel giorno di Pasqua: "Alle 12.27 di domenica 1 aprile è nato Diego Matías Maradona! Pesa 3.480 kg e sia lui che la mamma stanno benissimo! Il papà invece incomincerà a cambiarsi i pannolini insieme a lui!". Una bellissima notizia per il ‘ragazzo' che per anni è stato al centro del gossip e sotto i riflettori per il rapporto controverso con il genitore che s'era allontanato da lui e dalla città di Napoli (salvo tornarci in rare occasioni) una volta chiuso il contratto con la società partenopea.