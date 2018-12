Dopo la deludente scorsa stagione, che condannò l'Hellas Verona alla retrocessione, Fabio Pecchia riparte dal secondo campionato giapponese. Il quarantacinquenne allenatore romano, è infatti diventato il nuovo tecnico dell'Avispa Fukuoka: squadra che milita nella Japan League Division 2, il secondo livello del campionato giapponese di calcio. A dare l'annuncio della firma è stato lo stesso club di Fukuoka, attraverso le pagine del loro sito ufficiale.

L'ex allenatore scaligero, che in passato aveva anche lavorato come vice di Benitez al Real Madrid e come secondo al Newcastle, ha firmato un contratto biennale e si è detto felice di poter cominciare la sua terza avventura all'estero: "Sono davvero molto entusiasta per questa nuova sfida in Giappone – ha dichiarato Pecchia in un'intervista concessa al canale web della società – La Nazionale giapponese ha raggiunto ottimi risultati nell'ultimo mondiale, e il calcio giapponese è in pieno sviluppo".

L'esperienza all'estero

Dopo gli ultimi difficili mesi passati a Verona, nei quali ha dovuto anche affrontare la dura contestazione della tifoseria gialloblu, Pecchia torna dunque ad allenare al di fuori dei confini italiani: "Ho vissuto esperienze da capo-allenatore e assistente allenatore in Spagna, Inghilterra e Italia, e vorrei ringraziare l'Avispa Fukuoka per avermi dato l’opportunità di migliorare me stesso come allenatore e come persona imparando la cultura giapponese".

Lo sbarco di Pecchia in Giappone, paese nel quale il calcio ha un ottimo seguito, segue quello di Massimo Ficcadenti: ex allenatore di Cesena e Cagliari tra il 2010 e il 2012. il cinquantunenne marchigiano, che si era trasferito cinque anni fa firmando con l'FC Tokyo, nell'ultima stagione ha guidato il Sagan Tosu prima di essere esonerato dalla dirigenza a 6 giornate dal termine.