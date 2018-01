I tifosi del Verona hanno perso la pazienza. La sconfitta interna pesantissima per 0-3 contro il Crotone, diretta concorrente nella lotta salvezza ha mandato su tutte le furie i sostenitori gialloblu che hanno contestato e non poco giocatori, allenatore e società al termine della partita. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine che ha impedito che la situazione degenerasse, e che la tensione prendesse il sopravvento.

Tentativo di assalto alla tribuna vip nel finale di Verona-Crotone.

Tutto è iniziato già nel corso del match. Striscioni contro Pecchia, considerato non all'altezza della situazione per una squadra che occupa il penultimo posto in classifica con soli 13 punti all'attivo. Contestazione e cori contro la società e anche i calciatori, considerati colpevoli di scarso impegno. Nel finale di gara momenti di tensione sugli spalti: una trentina di tifosi del Verona ha fatto irruzione nella tribuna vip, ma il pronto intervento degli addetti alla sicurezza ha evitato il peggio.

Contestazione feroce nel dopo gara.

Nel post partita poi la situazione è diventata più calda. Un nutrito gruppo di sostenitori gialloblù, almeno trecento, hanno scandito slogan contro giocatori, allenatore e società, tenuti lontano dagli spogliatoi dalle forze dell'ordine. Momenti di tensione che fortunatamente sono rientrati dopo pochi minuti, grazie agli agenti di polizia che hanno monitorato il tutto.

Verona, futuro in bilico per Pecchia.

E il futuro di Pecchia è in bilico. Come evidenziato da Gianlucadimarzio.com, la società veronese sta valutando la posizione del tecnico campano. Nelle prossime ore potrebbe esserci una riunione tecnica con la decisione ufficiale sull'ex centrocampista. L'ipotesi di un esonero non è da escludere, con Di Carlo che potrebbe essere la prima scelta per la successione: l'allenatore oggi era in tribuna al Bentegodi