Un provvedimento che era nell'aria e che adesso è diventato realtà. Diego Simeone non potrà guidare il suo Atletico Madrid in panchina nella finale di Europa League contro il Marsiglia. L'Uefa ha deciso infatti di usare la mano pesante nei confronti dell'allenatore argentino, espulso nella semifinale d'andata contro l'Arsenal per proteste. Il Cholo che uscendo dal campo aveva pesantemente insultato il direttore di gara, è stato punito con 4 turni di stop da scontare in Europa.

Simeone squalificato per 4 turni, salta finale di Europa League ed eventuale Supercoppa

Una mazzata dunque per Diego Simeone. Il Comitato disciplinare dell'Uefa ha deciso di non fare sconti all'allenatore argentino protagonista di un brutto siparietto in occasione di Arsenal-Atletico. Per lui dunque 4 turni di squalifica da scontare nelle gare europee. Il Cholo ha già saltato la sfida di ritorno delle semifinali di Champions proprio contro l'Arsenal, osservando i suoi dalla tribuna, e dovrà rimanere ai box in altre 3 partite. Niente finale di Europa League per lui e nemmeno l'eventuale Supercoppa europea che i Colchoneros potrebbero giocare in caso di successo sul Marsiglia contro la vincente di Real-Atletico. In panchina ci sarà il suo vice Burgos. Per Simeone anche multa di 10mila euro.

Perché Simeone è stato squalificato per 4 turni dall'Uefa

Tutto è accaduto in occasione della semifinale d'andata di Europa League tra Arsenal e Atletico Madrid. Dopo il doppio giallo rifilato dall'arbitro francese Clement Turpin al suo giocatore Vrsaljko, l'allenatore argentino si è letteralmente infuriato. Ecco allora che poco dopo in occasione di un intervento duro di un calciatore dei Gunners non sanzionato dal fischietto transalpino, il Cholo è esploso. Prima le feroci proteste e poi gli insulti ripetuti in direzione dell'arbitro apostrofato con una serie di "Figlio di p…". Una situazione troppo plateale per non essere punita in maniera esemplare dal Comitato disciplinare dell'Uefa che ha rifilato dunque 4 turni di stop al tecnico

Simeone in tribuna nella finale di Europa League, in panchina Burgos

Già in occasione della semifinale di ritorno contro l'Arsenal, Simeone è stato costretto a seguire i suoi giocatori dalla tribuna con il solito grande trasporto. Una situazione che si ripeterà anche a Lione in occasione della finale di Europa League contro il Marsiglia. A fare le sue veci a bordo campo, il suo fedele vice, ovvero Burgos che cercherà di trasmettere il piglio e la grinta del Cholo alla formazione madrilena.