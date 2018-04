Una finale di Europa League da guardare in tribuna. Una prospettiva che rappresenterebbe un vero e proprio supplizio per Diego Simeone, uno abituato a vivere ogni partita come se fosse ancora un calciatore e a guidare i suoi giocatori a bordo campo. Il tutto però potrebbe diventare realtà, dopo che il Cholo espulso per proteste e insulti all'arbitro in occasione di Arsenal-Atletico, è stato deferito: rischia fino a 3 giornate di squalifica e dunque di non poter essere presente in panchina in caso di raggiungimento della finale dei Colchoneros.

Simeone espulso in Arsenal-Atletico, pesanti insulti all'arbitro

L'allenatore dell'Atletico Madrid è stato espulso intorno al quarto d'ora nel corso della semifinale d'andata di Europa League in casa dell'Atletico Madrid. Dopo il doppio giallo rifilato dall'arbitro francese Clement Turpin al suo giocatore Vrsaljko, l'allenatore argentino si è letteralmente infuriato. Ecco allora che poco dopo in occasione di un intervento duro di un calciatore dei Gunners non sanzionato dal fischietto transalpino è arrivata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso per Simeone. Proteste veementi, e ripetuti insulti nei confronti dell'arbitro apostrofato con una serie di "Figlio di p…". Un atteggiamento che ha spinto Turpin ad allontanare il tecnico che ha seguito il match dalla tribuna.

Perché Diego Simeone rischia di saltare la finale di Europa League

E' notizia di oggi dell'inevitabile deferimento di Diego Simeone, a seguito dell'espulsione rimediata in Arsenal-Atletico. Nei prossimi giorni arriverà il verdetto sulla sua squalifica da parte dell'Uefa. Nella migliore delle ipotesi, il Cholo potrebbe essere sanzionato con un turno di stop. Alla luce degli insulti proferiti dall'argentino tutto lascia presagire una sospensione più lunga, dalle 2 o addirittura 3 partite. Nel caso in cui si confermasse questa prospettiva Simeone sarebbe costretto a seguire i suoi giocatori dalla tribuna, nel caso in cui si qualificassero alla finale di Europa League.