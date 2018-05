Non è bastato raggiungere l'obiettivo salvezza a Igor Tudor per restare l'allenatore dell'Udinese nella prossima stagione: la dirigenza friulana ha deciso di puntando tutto sul ritorno in Italia di Cesare Prandelli. A riportare la notizia è Sky Sport 24. L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana sarà il nuovo allenatore del club bianconero ma non si molto di più: la trattativa è ormai ai dettagli e presto verrano rilevati anche i particolari in merito al contratto.

Prandelli tornerebbe così in Serie A dopo le esperienze non proprio all'estero tra Galatasaray, Valencia e Al-Nasr. L'ultima squadra italiana allenata fu la Fiorentina, lasciata nel 2010 per andare a sedersi sulla panchine della Nazionale, con cui ha disputato l'Europeo del 2012 (secondo posto in virtù della finale persa con la Spagna) e il Mondiale 2014 (eliminato al primo turno dopo le sconfitte con Costa Rica e Uruguay). Gli altri club italiani guidati da Prandelli sono stati Atalanta, Lecce, Hellas Verona, Venezia e Parma. Dopo gli emiliani era stato messo sotto contratto dalla Roma ma ha risolto il contratto per la malattia della moglie Manuela. Su Prandelli c'era l'interesse del Sassuolo ma, a quanto pare, sembra averla spuntata l'Udinese.

Niente riconferma per Tudor

Igor Tudor ha preso il posto di Massimo Oddo che si portava dietro il fardello delle undici sconfitte consecutive dopo un buon impatto al posto si Delneri: la famiglia Pozzo ha effettuato il secondo cambio in panchina puntando sul croato e nelle quattro giornate conclusive del campionato l’Udinese ha ottenuto sette punti, che sono valsi la salvezza. L’esordio dell'ex tecnico dell'Hajduk Spalato è arrivato con un incredibile pareggio col Benevento che ha fatto da prologo alla sconfitta interna con l’Inter. I successi con Verona e Bologna hanno portato alla permanenza nel massimo campionato e sembravano far pensare ad una riconferma ma così non è stato.