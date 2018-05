Il suo profilo è stato accostato in più di un'occasione a squadre della Serie A nelle ultime stagioni, ma alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto. Questa volta però per Cesare Prandelli i tempi per un ritorno nel massimo campionato italiano potrebbero essere maturi. L'allenatore reduce da una serie di esperienze tutt'altro che fortunate all'estero dopo il flop da ct dell'Italia ai Mondiali 2014 è finito nel mirino del Sassuolo, intenzionato ad aprire un nuovo ciclo sulla scia di quello conclusosi nella scorsa estate con l'addio di Di Francesco.

Sassuolo, addio a Iachini

Il Sassuolo non ha disputato una stagione particolarmente brillante. Dopo l'addio di Di Francesco, i neroverdi non sono riusciti a ripetere le scorse stagioni e con Bucchi sono scivolati verso le zone basse della graduatoria. L'arrivo di Iachini ha comunque permesso agli emiliani di salvarsi, ma non ha convinto a fondo la dirigenza che ha dunque deciso di cambiare guida tecnica.

Idea Prandelli per il Sassuolo

Tra i nomi più gettonati quello di Cesare Prandelli attualmente senza panchina dopo le esperienze conclusesi male al Galatasaray, al Valencia (con tanto di risarcimento nei confronti degli spagnoli) e all'Al Nasr. Con il club di Dubai è sotto contratto fino a luglio, ma potrebbe comunque trattare in caso di fumata bianca con il Sassuolo. L'ultima esperienza del mister in Serie A, con la Fiorentina risale addirittura al 2010, dopo quelle con Atalanta, Lecce, Verona, Venezia e quella seppur lampo alla Roma.

Perché il Sassuolo vuole l'ex ct

Una proposta intrigante per l'allenatore che potrebbe così rilanciarsi nel calcio italiano. Prandelli ha dimostrato in passato di essere abile a lavorare con i giovani, e dunque al Sassuolo potrebbe trovarsi a suo agio e assecondare la volontà del patron Squinzi di provare ad iniziare un nuovo ciclo sulla scia di quello di Di Francesco culminato nella conquista dell'Europa League. Nelle prossime settimane i contatti potrebbero intensificarsi.