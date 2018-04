L'Udinese è in crisi, è a soli sei punti dalla zona retrocessione e il suo allenatore rischia l'esonero. E' questo il verdetto della 32esima giornata di campionato, che ha visto i friulani cadere anche alla Sardegna Arena contro il Cagliari. La sconfitta contro i sardi, la nona consecutiva per Danilo e compagni, ha dunque compromesso quasi definitivamente l'esperienza di Massimo Oddo sulla panchina bianconera.

Secondo la "Gazzetta dello Sport", il rapporto tra il tecnico e la società si sarebbe infatti rovinato al punto che già si parla di un possibile esonero del mister abruzzese e di un suo clamoroso successore. Le prossime ore saranno decisive e serviranno al presidente Giampaolo Pozzo per sciogliere i dubbi sul futuro di Oddo: appeso ad un filo e legato al risultato delle prossime due gare con Napoli e Crotone.

I due nomi per la panchina friulana

Curioso di vedere come reagirà la squadra nelle prossime due partite, il patron bianconero avrebbe dunque già sondato il mercato degli allenatori disponibili e scelto un paio di nomi clamorosi: quelli di Gianni De Biasi, già alla guida dell'Udinese prima del suo esonero nel febbraio 2010, e quello dell'ex commissario tecnico azzurro Giampiero Ventura. Prima di prendere qualsiasi decisione, la società aspetterà il prossimo verdetto del campo. Se sarà ancora negativo, il cambio di allenatore sarà inevitabile.

"Non vedo l'ora di poter parlare e appena potrò dirò tutta la verità su Italia-Svezia – ha dichiarato nei giorni scorsi l'ex ct Ventura ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli" – Ora ho solo voglia di tornare a lavorare sul campo dopo questa terribile esperienza". L'occasione per Ventura potrebbe quindi arrivare da Udine: città e club che il settantenne mister genovese conosce bene, dopo aver lavorato in Friuli nella stagione 2001-2002.