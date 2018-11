Dopo aver conquistato la salvezza sulla panchina del Crotone nella stagione 2017-2018, nuova sfida per Davide Nicola. L'allenatore classe 1973 ha raccolto le redini dell'Udinese dopo l'esonero di Julio Velazquez. Una sfida intrigante per Nicola che dovrà risollevare le sorti dei bianconeri friulani, protagonisti di un avvio di stagione tutt'altro che semplice. Il neo-mister è intervenuto nella classica conferenza stampa di presentazione, affrontando numerosi temi.

Davide Nicola si presenta a Udine, belle parole per Velazquez

Davide Nicola non vede l'ora d'iniziare la sua avventura alla guida dell'Udinese. In conferenza stampa con grande Fair Play il tecnico ha speso belle parole per il suo predecessore, spiegando il perché del sì al club friulano: "Ringrazio Velazquez perché ha provato di tutto per ottenere i risultati, che per noi sono fondamentali – riporta Sky Sport – Ha dato tutto sé stesso e io voglio fare lo stesso. Perché Udine? Credo che il nostro lavoro sia incredibile, se si pensa di avere la chance di convogliare le emozioni di tante persone. Non sarà facile, ma proprio per questo raggiungere un obiettivo è molto gratificante. Sono l'ultimo in ordine temporale come tecnico, prima di me tanti allenatori hanno fatto la storia. Stimo Guidolin, ho letto una sua recente intervista. L'Udinese rappresenta un'eccellenza, bisogna lavorare e confrontarsi con culture diverse. Anche lavorare con la famiglia Pozzo e col direttore Pradè".

Come giocherà l'Udinese di Davide Nicola

Come giocherà la nuova Udinese di Davide Nicola? Il tecnico approfitterà della sosta degli impegni delle nazionali per lavorare con i ragazzi a disposizione. L'obiettivo è quello di risalire la china in classifica: "La fame è tanta, voglio iniziare a lavorare con i ragazzi. Ci renderemo conto di come stare in campo, è sempre frutto di un equilibrio. È fondamentale per ottenere il massimo da ogni componente della rosa. Sono qui perché pretendo il massimo da me stesso, dedicherò tanto tempo ai ragazzi. Il mio calcio è organizzato, voglio coinvolgere tutti. Quindi bisogna conquistare punti e uscire da una condizione difficile. Dopo aver operato con i ragazzi, sarò molto più preciso nel rispondere sulle potenzialità della squadra. Ora consolideremo il gruppo, ogni cambio porta degli adattamenti. Voglio dimostrare alla piazza di poter mantenere una proposta di gioco coraggiosa pur avendo equilibrio".

Il difficile calendario dell'Udinese

E Davide Nicola dovrà fare i conti subito con un calendario tosto per una rosa giovane come quella dei friulani: "Un calciatore che arriva in A non può avere l'alibi di non essere pronto perché giovane. Ovviamente ci sono dei processi utili a maturare, questo è anche compito del tecnico. Bisogna rendere responsabili tutti del precorso da fare, non bisogna migliorare solo individualmente. Tutti lavoriamo per un solo obiettivo. "Il calendario obiettivamente non è semplice. Avremo Roma e Sassuolo, poi l'Inter e l'Atalanta. Sono tutti avversari competitivi, se potessi scegliere il calendario tutti faremmo valutazioni diverse. Possiamo vedere quando crescere velocemente, contro avversari che sulla carta hanno qualità superiori. L'opportunità di lavorare senza nazionali rappresentano giorni persi per la conoscenza individuale dei ragazzi e per una crescita complessiva. Sta a me trovare il modo di lavorare bene anche con gli altri".

Cristiano Ronaldo è un esempio per i giocatori

Quello che è certo è che i risultati passano dalla fatica e dal lavoro, a tal proposito Nicola lancia un messaggio ai suoi ragazzi usando come termine di paragone Cristiano Ronaldo: "Ho la fortuna di essere in un’eccellenza, ho già preso contatto con vari staff qui a Udine. Tutte situazioni con le quali abbiamo dimestichezza, perché nel calcio bisogna lavorare anche extra-campo. Ai ragazzi bisogna far capire che per arrivare all'eccellenza bisogna lavorare tanto tempo. Ronaldo è un esempio per poter veicolare messaggi importanti: dedizione al proprio lavoro, capacità di sopportare il lavoro. Non c'è un aspetto sul quale lavorare in modo separato: ho bisogno di tutte le componenti per fare il massimo. La salvezza del Crotone è stata piacevole, ma è il passato. Conta il presente per costruire il futuro. Ho fatto uno step voluto: oggi chiedo a tutti di essere allineato. Vogliamo tutti un solo obiettivo, conta la squadra e il comportamento che si attuano per essi nel rispetto dei singoli".