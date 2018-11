Oramai siamo ad un passo da un nuovo esonero. Non si tratta di Gattuso dal Milan, Juric dal Genoa o Ventura dal Chievo. Tutti in bilico e sotto osservazione ma ancora sulle proprie panchine. Si tratta dell'Udinese e dell'allenatore spagnolo Julio Velazquez, la cui avventura in Friuli è ormai arrivata al capolinea. La società bianconera, in concomitanza con la sosta del campionato, ha deciso di cambiare e potrebbero maturare novità ufficiali in giornata.

Sono sette le partite consecutive senza vittorie, in un lento inesorabile declino verso il basso che ha trascinato i friulani, sull'orlo del baratro. E prima che tutto si complichi ancor più ci sarà la svolta tecnica con una nuova presenza in panchina che potrebbe essere quasi certamente Davide Nicola l'ex allenatore del Crotone.

Fallimento Velazquez. L'idea è di provare a dare una scossa ad un ambiente che non ha mai assimilato dall'inizio i dettami e il progetto di Velazquez così la decisione è dare una nuova continuità proponendo a Nicola un contratto fino a fine stagione più un altro anno, fino al 2020.

Nuova occasione per Nicola. L'ex allenatore del Crotone attende una nuova occasione dopo l'addio alla squadra calabrese, maturato nel dicembre 2017. Da quel momento è rimasto senza ingaggio e ciò è successo proprio in seguito a una sconfitta contro l'Udinese, all'epoca allenata da Massimo Oddo. Ad oggi Davide Nicola è il nome in vantaggio, anche per un costo che appare più vicino alle idee del club friulano che non ha intenzione di investire più di quanto fatto con Velazquez.

Fatale la sconfitta contro l'Empoli. Decisiva per Velazquez l'ultima settimana: dopo quattro ko di fila in casa e il terzultimo posto in classifica alla pari con l'Empoli, proprio con i toscani si sperava nel rilancio in classifica ma dalla sfida di domenica al “Castellani” ne è uscita una sconfitta per 2-1. Adesso la decisione e nelle prossime 24 il nome del nuovo allenatore