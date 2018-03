Tutta colpa di Wanda Nara. Sembra il titolo di un film, questa affermazione che è la fotografia perfetta del perché il Real Madrid potrebbe allentare la presa di mercato su Mauro Icardi. Il tormentone di mercato relativo all'interesse delle merengues per il capitano dell'Inter potrebbe concludersi presto alla luce delle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Secondo queste infatti il presidente del club madrileno non avrebbe alcuna intenzione di trattare per l'acquisto del bomber argentino, perché vorrebbe evitare di interfacciarsi con la sua compagna e agente.

Il Real Madrid molla Icardi sul mercato per colpa di Wanda Nara

Negli ultimi mesi il nome di Icardi è stato accostato con forza al Real Madrid. Per il club spagnolo la clausola di 110 milioni di euro del capitano dell'Inter valida dall'1 al 15 luglio (che potrebbe essere ritoccata o annullata dal prossimo super rinnovo contrattuale), non sembrava rappresentare un ostacolo proibitivo. Il vero ostacolo invece è la presenza di Wanda Nara stando a quanto riportato dal Diario Madridista. Il presidente Florentino Perez non ha alcuna intenzione infatti di trattare con la moglie e agente del centravanti e dunque considera il discorso Icardi praticamente chiuso.

Perché il presidente del Real non vuole trattare con Wanda Nara

Il presidente del Real Madrid dunque non vorrebbe interfacciarsi con la signora Icardi che cura gli interessi di suo marito. Il motivo? La dirigenza madrilena considera la prorompente argentina un'interlocutrice pericolosa che potrebbe far discutere la tifoseria e sollevare in futuro polemiche. Ecco allora che il nome di Wanda è finito in una sorta di black-list, come quello di Raiola. Infatti il club spagnolo non tratta da tempo giocatori assistiti dall'agente italiano di Balotelli e Donnarumma.

L'Inter pronta a blindare Icardi. Rinnovo del contratto da record

Nel frattempo proprio Wanda Nara sembra essere riuscita a strappare all'Inter un rinnovo del contratto super per il suo assistito. Un prolungamento che, a prescindere dai veti di Florentino Perez, rappresenterebbe un muro per le pretendenti del capitano dell'Inter. Per lui vincolo fino al 2023 con ingaggio da quasi 8 milioni di euro, a farne il centravanti più pagato della Serie A, con tanto di clausola rescissoria addirittura raddoppiata

in foto: Numeri stagionali di Icardi (foto Whoscored.com)

Ecco i nuovi possibili obiettivi di mercato del Real Madrid

Alla luce dunque delle ultime notizie su Icardi, il Real Madrid sembra intenzionato a seguire altre piste di mercato. La prima è quella che porta a Lewandowski vecchio pallino della dirigenza merengues. Per lui potrebbero "bastare" 100 milioni, anche perché c'è la volontà del calciatore di trasferirsi al Bernabeu. Il Bayern però non sembra intenzionato a mollare la presa facilmente per il polacco. L'altro top bomber papabile è Kane, che però vale almeno il doppio rispetto al suo collega: il Tottenham è stato perentorio parlando di cifre superiori ai 200 milioni di euro. Un'operazione difficile, quasi quanto quella per Neymar che rappresenta senza dubbio il sogno proibito di Perez.