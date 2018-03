Il Real Madrid cerca un centravanti di grande qualità che possa sostituire degnamente Karim Benzema, Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco dopo tante stagioni ricchi di successi. La trattativa tra il polacco e il club campione d’Europa sembra pronta a esplodere. L’agente del giocatore avrebbe già parlato con Florentino Perez che deve cercare però di convincere il Bayern ad abbassare le pretese. Perché il bomber viene valutato 100 milioni di euro. Chiave della trattativa James Rodriguez, ceduto la scorsa estate dai ‘blancos’ ai bavaresi.

Lewandowski tratta con Florentino Perez

Cambierà in alcuni ruoli chiave il Real Madrid nella prossima stagione, Benzema ha fatto il suo tempo (meraviglioso, 3 Champions vinte e valanghe di gol realizzati). Florentino Perez vuole un bomber di prima fascia: Harry Kane o Lewandowski. Il Tottenham non vuole cedere il suo centravanti e secondo ‘AS’ il Real punterà tutto sul polacco, che sembra aver già trovato l’accordo con il club. L’agente Zahavi è già a buon punto con Florentino Perez.

James Rodriguez la chiave per Lewandowski

Il Real deve però trattare con il Bayern, che chiede addirittura 100 milioni per Lewandowski, attaccante fenomenale che garantisce una quarantina di gol a stagione ma che ha pure trent’anni. Gli spagnoli pensano di avere un’arma nella trattativa: James Rodriguez. Il colombiano è passato in prestito al Bayern che può riscattarlo per 42 milioni di euro la prossima estate. Il Real avrebbe intenzione di lasciare il colombiano al Bayern e vorrebbe spendere al massimo una cinquantina di milioni per Lewandowski. Le grandi manovre per il prossimo mercato sono già iniziate.

Gli obiettivi di mercato del Real Madrid

Difficilmente riuscirà a comprare Harry Kane, ma Lewandowski è più che gradito al presidente Florentino Perez, che sogna soprattutto Neymar. Prendere il brasiliano è molto difficile e allora nel mirino resta il belga del Chelsea Hazard. Arriverà sicuramente anche un nuovo portiere, non il basco Kepa. Uno tra Courtois e Donnarumma.