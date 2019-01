Giù le mani da Cristiano Ronaldo. Non si tratta di una particolare campagna dei tifosi della Juventus per salvaguardare l'immagine del campione portoghese, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, ma di una speciale richiesta relativa alla statua di CR7 che si trova nella sua città natale Funchal in quel di Madeira. I turisti infatti hanno preso di mira l'opera e in particolare il bassoventre del bronzeo Ronaldo, che risulta dunque più lucido rispetto al resto del corpo

in foto: Foto DailyMail

Il curioso caso del bassoventre lucido della statua di Cristiano Ronaldo

Cosa è successo alla statua di Cristiano Ronaldo? L'opera realizzata nel 2014 dall'artista Ricardo Veloza, una scultura di bronzo alta più di due metri e dal peso di circa 800 chilogrammi, è continuamente presa d'assalto dai turisti che approdano a Funchal. Non sfugge a chi guarda la statua che la zona inguinale è più lucida rispetto al resto del corpo? Il motivo? Le continue "carezze" di passanti, turisti e tifosi che considerano un gesto scaramantico, il toccare le parti intime di CR7. A tal proposito, come evidenziato dal DailyMail è diventata virale la foto di una ragazza sorridente con la mano all'altezza dei pantaloncini di CR7, intenta a sfregare l'area inguinale della scultura bronzea.

I turisti lucidano le parti intime di CR7

Ecco allora che un crocierista presente a Funchal, ha esternato tutto il suo disappunto per la situazione che ha causato un danno alla statua di Cristiano Ronaldo, lucida all'altezza dell'inguine: "Volevo solo una sua foto da inviare alla mia famiglia. Ma appena ho messo sul gruppo di WhatsApp, tutti hanno iniziato a ridere. Non potevano fare a meno di notare l'area ben lucidata tra le sue gambe. Mentre aspettavo di tornare sulla nave, ho poi visto un flusso di turisti che desideravano toccare quella zona. Sembrava farli tutti sorridere. In particolare una giovane donna bionda. Non riusciva a tenere le mani lontane"