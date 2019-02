Sergio Aguero stende l'Arsenal. Il Kun è stato l'assoluto protagonista della supersfida della 25a giornata di Premier League tra il Manchester City e i Gunners. Una tripletta dell'attaccante argentino ha messo al tappeto la formazione di Emery. 3-1 all'Etihad per gli uomini di Guardiola che in virtù di questo successo riducono momentaneamente a due le lunghezze di distanza dalla capolista Liverpool che sarà impegnata nel monday night in casa del West Ham.

Il Manchester City batte l'Arsenal 3-1, tripletta di Sergio Aguero

Il Manchester City si è messo brillantemente alle spalle l'inaspettato tonfo contro il Newcastle. La squadra di Pep Guardiola nel big match della domenica della 25a giornata di Premier League ha battuto l'Arsenal 3-1. I Citizens sono scesi in campo decisi a portare a casa l'intera posta in palio giovando di un Sergio Aguero incontenibile. Il Kun ha sbloccato il risultato 50 secondi dopo il calcio d'inizio sfruttando un errore a centrocampo degli avversari. Un colpo tremendo per gli ospiti che tuttavia sono riusciti a pareggiare sugli sviluppi di un angolo con Koscielny. Aguero però si è rivelato incontenibile e nel finale del primo tempo ha concesso il bis dopo uno splendido duetto Sterling-Gundogan. Nella ripresa la formazione di casa ha legittimato il vantaggio, chiudendo i conti al 60′ ancora con il Kun che ha così realizzato la sua 10a tripletta in Premier League. Nell'Arsenal spazio all'ultimo arrivato Suarez che però non è riuscito a invertire la rotta.

Il Manchester United vince in casa del Leicester e scavalca l'Arsenal

Sorride e non poco il Manchester United. La squadra di Ole Gunnars Solskjaer si è imposta nella gara del pomeriggio in casa del Leicester con il risultato di 1-0. Decisiva per espugnare il King Power Stadium una rete in apertura di Rashford. 9a vittoria in 10 partite alla guida dei Red Devils per il tecnico norvegese subentrato a Mourinho che ha inanellato in campionato 6 vittorie e un pareggio, quello della scorsa giornata contro il Burnley. Un rendimento eccezionale che ha permesso allo United di scalare la classifica: grazie alla sconfitta dell'Arsenal sul campo del City, lo United si porta al 5° posto scavalcando proprio i Gunners, a 2 punti dal quarto posto (zona Champions) occupato dal Chelsea.