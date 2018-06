In attesa della nuova stagione, il popolo della Roma ha vissuto una serata suggestiva in compagnia di Francesco Totti e di un suo particolare ammiratore: Russell Crowe. Il noto attore neozelandese è stato infatti invitato nella Capitale per un evento benefico, organizzato nella cornice straordinaria del Parco archeologico del Colosseo, e ha avuto l'opportunità di incontrare nuovamente l'ex capitano: già conosciuto a Roma nel maggio del 2010, in occasione della celebrazione del decimo anno dall'uscita del film "Il Gladiatore".

Poco prima dell'evento, Totti e Crowe sono stati dunque i grandi protagonisti della notte romana. Il giallorosso accolto l'occasione per stringere la mano all'attore e regalargli la sua maglia numero 10: "Volevo darti questo piccolo pensiero – ha dichiarato Totti – Sarai il nuovo numero 10 della Roma per il futuro. Possiamo renderlo ufficiale. Sicuramente sarai un nuovo tifoso della Roma. E' un onore per me e per tutta la società donarti questa maglia".

La fede giallorossa del Gladiatore

Apparso in gran forma, nonostante qualche chilo di troppo, Russell Crowe è stato al gioco e non ha mancato di elogiare la carriera e la figura dell'attuale dirigente capitolino: "Francesco è fantastico – ha spiegato – Ho avuto il privilegio di incontrarlo qui al Colosseo qualche anno fa, abbiamo fatto alcune foto insieme. Ha avuto una carriera gloriosa, nel tempo che ho trascorso con lui è stato una persona stupenda".

Qualche ora prima della serata benefica, il Premio Oscar hollywoodiano aveva dato spettacolo davanti al Colosseo. Davanti ai fotografi e ai soliti turisti armati di telefonino, Russell Crowe si era divertito a sventolare una sciarpa dai colori giallorossi. Una fede calcistica che il generale Massimo Decimo Meridio aveva già dichiarato prima della partita di Champions con il Liverpool, quando aveva risposto a tono al tecnico Jürgen Klopp.