Il 28 maggio del 2017 Francesco Totti ha lasciato il calcio. Un momento indimenticabile ed estremamente emozionante per il giocatore, per i tifosi della Roma, in larga parte in lacrime nel momento dell’addio, ma anche per tutti gli innamorati del calcio. A un anno di distanza dall’ultima partita da professionista l’ex capitano della Roma ha annunciato che in autunno uscirà la sua autobiografia, scritta con Paolo Condò, per anni prima firma della Rosea e che da qualche anno fa parte della famiglia di Sky.

Con un video postato sui suoi profili social il dirigente della Roma ha fatto sapere che presto arriverà nelle librerie la sua autobiografia: “Sto scrivendo la storia della mia vita, sia calcistica che extra-calcistica. Per me si tratta di un progetto molto importante, con il tempo svelerò tutti i dettagli”. In realtà qualcosa è stato già reso noto. Innanzitutto la firma di Paolo Condò, un’autentica garanzia, un maestro del giornalismo italiano. Il libro sarà edito da Rizzoli e con ogni probabilità uscirà tra settembre e ottobre.

Totti sta scrivendo la storia della sua vita ‘dentro e fuori dal campo’ e pare che l’ex capitano giallorosso si stia raccontando da mesi come mai fatto prima e sembra lo stia facendo in prima persona, esponendosi senza alcun tipo di remora. Si parlerà dei suoi inizi, del suo esordio da giovanissimo in Serie A, delle prime gioie, dei gol nel derby, dello scudetto vinto, ma anche naturalmente della storia d’amore con Ilary Blasi, che da quasi tredici anni è sua moglie. Ma a Condò, nei tanti colloqui avuti nell’ultimo anno, il quarantunenne ex numero 10 giallorosso ha parlato anche dei suoi rapporti con gli allenatori e i compagni di squadra, incluso quello con Cassano. Ma nell’autobiografia, Totti parlerà anche degli episodi più inediti e più controversi, anche nell’ambito della vita privata.