Dopo aver seguito la squadra nella recente partita giocata contro il Chievo, e in attesa di prender posto sulla sua poltroncina allo stadio Olimpico per il match contro il Bologna, Francesco Totti ha voluto dedicare un po' di tempo alla sua famiglia in occasione di San Valentino. L'ex capitano giallorosso, oggi impegnato attivamente nel club grazie al suo ruolo da dirigente, ha infatti portato moglie e figli a cena in un noto ristorante della Capitale per festeggiare il giorno dedicato all'amore.

Per celebrare questo giorno speciale, la bandiera della Roma ha così portato sua moglie Ilary e i tre figli Cristian, Chanel ed Isabel all'Aqua Restaurant (un locale situato in zona Eur), e documentato la serata in famiglia grazie all'immancabile scatto di un cellulare e alla successiva pubblicazione della fotografia del suo profilo Instagram. "Con voi è sempre San Valentino", ha scritto il Pupone raccogliendo centinaia di like per l'immagine di famiglia e per la dolce didascalia: tra questi anche quello dell'ex compagno di squadra Alberto Aquilani.

Anche Zaniolo nello stesso ristorante

La risposta dei follower di Francesco Totti non si è fatta attendere. In poche ore il post ha infatti raccolto più di duecentomila like e centinaia di commenti. Tra coloro che hanno commentato la fotografia della famiglia del dirigente romanista, in molti hanno posto l'accento sulle somiglianze dei figli con i genitori: soprattutto quella di Cristian, il primogenito, praticante uguale al padre, e quella della piccola Isabel che pare una Ilary Blasy in miniatura.

Ai clienti del ristorante romano, felicemente spiazzati dalla presenza di Francesco Totti, non è poi parso vero incontrare da vicino anche il nuovo idolo della tifoseria della Roma: Nicolò Zaniolo. Anche il giovane giocatore di Di Francesco, reduce dalla serata magica in Champions League, ha infatti scelto lo stesso ristorante di Totti per festeggiare con la sua fidanzata la serata di San Valentino.