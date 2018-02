Erik Lamela è tornato. L'ala argentina del Tottenham è tornata in campo dopo un anno e ha trovato il goal nei sedicesimi di FA Cup contro il Newport County. El Coco viene da un'infortunio all'anca e i relativi fastidi muscolari ma sembra essere tutto superato per l'ex calciatore della Roma (dal 2011 al 2013) e dopo 504 giorni dopo ha ritrovato la rete con la maglia degli Spurs era il 21 settembre 2016 quando il club di Londra vinse 5-0 contro il Gillingham in League Cup.

Pochettino: Lamela è un giocatore importante.

Nel post partita Mauricio Pochettino ha parlato del rientro di Lamela e di quanto sia importante per la sua squadra

È stato più di un anno fuori e non è mai facile tornare come si era prima. Ma lui dovrebbe farcela perché ama il calcio e ama allenarsi e penso che la sua mentalità è fantastica. Penso che sarà facile recuperare il suo livello reale, o migliorare perché è più maturo e impara. In un momento difficile si impara molto, senza dubbio. È importante perché è un giocatore importante.

Il tecnico argentino si è soffermato sui prossimi impegni e ha dichiarato

Ora siamo 24 giocatori e sarà difficile trovare un posto nelll'undici di partenza per tutti. Penso che sia una cosa molto buona per noi, perché ci accingiamo ad aumentare il nostro livello e in un periodo molto pieno di partite abbiamo bisogno di tutti.

Spurs avanti in FA Cup: 2-0 al Newport.

Nel replay di quarto turno di FA Cup, il Tottenham ha vinto per 2 a 0 a Wembley con l'autorete di Dan Butler e il ritorno al goal di Erik Lamela, che non segnava da un anno e mezzo. Dopo l'1-1 di fine gennaio, quando Kane salvò gli Spurs dalla figuraccia contro un club di League Two, la nostra Serie D, questa volta la squadra di Pochettino non ha sbagliato l'impatto con la gara e ha conquistato il turno successivo della competizione più antica del mondo.