Mentre tutti parlano del trasferimento di Philippe Coutinho dal Liverpool al Barcellona, che lascia un po' più povera la Premier League, c'è chi prova a tenersi stretti i propri campioni, come il Tottneham e Mauricio Pochettino nei confronti del loro top player, Harry Kane. Le parole del tecnico degli Spurs, vanno infatti in controtendenza ai rumors di mercato che lo vorrebbero molto vicino al Real Madrid.

Liga più ricca, Premier più povera.

Mauricio Pochettino, rimasto spiazzato come molti dal trasferimento del brasiliano al Barcellona per 160 milioni di euro, si augura che ciò non coinvolga mai la sua società, che in rosa ha un vero top player di caratura internazionale, Harry Kane. L'attaccante inglese al momento è blindato dal Tottenham ma i continui rumors che lo vogliono a Madrid, preoccupano non poco l'allenatore degli Spurs.

Coutinho come Figo, Ronaldo e Zidane.

Il pensiero di Pochettino è chiaro: se un giocatore vuole andare, nessuno e nulla riesce a trattenerlo. Coutinho avrebbe sposato il Barcellona già a giugno se non fosse stato per l'irrigidimento del Liverpool. Ma adesso con il mercato che è riaperto, il problema si è proposto di nuovo e i reds hanno dovuto acconsentire alla cessione

"Penso che questo la dica lunga su come va il calcio oggi, ma quando un giocatore come Coutinho vuole andare via, niente si può fare. E' successo lo stesso allo United con Ronaldo, alla Juve con Zidane, al Barcellona con Figo, e' dura trattenere qualcuno che vuole andare via. E il Liverpool è tra i migliori club al mondo".

Kane come Totti: a vita negli Spurs.

La speranza di Pochettino è che non accada lo stesso per il suo top player, Harry Kane. L'attaccante al momento sta bene a Londra, gioca e segna come mai ha fatto in carriera, non ci sono motivi per pensare ad un trasferimento. Insomma, Pochettino vorrebbe che Kane si trasformasse nel Totti del Tottenham: una bandiera di riferimento sia per la società che per i tifosi