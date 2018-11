L’imbattibilità del Chelsea è finita. La squadra guidata da Sarri a Wembley ha perso la prima partita stagionale contro il Tottenham, che ha giocato la partita perfetta e ha vinto per 3-1. I ‘Blues’ si allontano dalla vetta che ora dista sette punti. Poker del Manchester City al West Ham. Ritorno in Premier con vittoria per Claudio Ranieri, il Fulham ha sconfitto il Southampton.

Il Tottenham disintegra il Chelsea

Non aveva mai perso Sarri con il Chelsea, tra campionato, Coppa di Lega e Europa League, la prima sconfitta in Premier l’ha incassata nello stadio inglese per eccellenza: Wembley, dove il Tottenham ha disputato un match perfetto e ha vinto per 3-1. Pronti, via e segna Alli, Kane raddoppia con un bellissimo tiro dalla distanza, Son è fantastico, effettua uno slalom perfetto e davanti a Kepa non sbaglia a inizio ripresa. Il Chelsea sbanda. Kane grazia i Blues, Alli va vicino al poker, Giroud a 5’ dal termine rende meno pesante il passivo. Il Tottenham sorpassa il Chelsea, ora quarto.

Ranieri, esordio con vittoria al Fulham

La difesa ancora non è riuscito a sistemarla, ma il tocco magico di Claudio Ranieri si è visto subito. Il Fulham ha vinto per 3-2 la sfida salvezza con il Southampton e ha abbandonato l’ultimo posto in classifica. Il match del ‘Craven Cottage’ si era messo subito male, Saints passano in avvio con Armstrong, ma con i gol di Mitrovic e Schurrle arrivano pari e sorpasso dei bianconeri, Armstrong realizza il gol del due a due, ma Mitrovic ha il piede e caldo e firma il gol della vittoria. Il Fulham scavalca l’Huddersfield e aggancia Southampton e Cardiff.

Goleade per Manchester City e Liverpool

Continua a vincere Pep Guardiola e continua a farlo in modo fragoroso. All’Olimpico di Londra il Manchester City travolge il West Ham, che dopo una mezz’oretta aveva già subito tre reti (David Silva, Sterling, Sané), nella ripresa Sané serve il poker. Fatica un po’ invece il Liverpool che nella ripresa stende il Watford con i gol di Salah, Alexander-Arnold e Firmino. Il Manchester United invece ancora una volta in casa non riesce a segnare. Il ‘vecchio’ Roy Hodgson con il suo Crystal Palace strappa un prezioso 0-0 a Old Trafford.