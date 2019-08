Mentre Walter Mazzarri sta preparando la squadra per il debutto in campionato contro il Sassuolo, e soprattutto per la partita di ritorno dei playoff di Europa League con il Wolverhampton, la dirigenza di Urbano Cairo è invece impegnata con le ultime trattative di mercato. A pochi giorni dal gong di chiusura, nelle ultime notizie granata è così comparso anche il nome del milanista Hakan Calhanoglu.

Secondo la "Gazzetta dello Sport", il giocatore turco avrebbe infatti acceso l'interesse della società piemontese e dato il via ai primi contatti tra le due parti. Sbarcato in Italia nell'estate di due anni fa per 22 milioni di euro, l'ex Bayer Leverkusen non risulta infatti tra gli incedibili del club rossonero e ha una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni. Una cifra tutto sommato alla portata del Torino, che è alla ricerca di un giocatore che possa ricoprire il ruolo di esterno d'attacco.

A Giampaolo l'ultima parola

Nonostante il Milan abbia bisogno di vendere per acquistare, la trattativa per Calhanoglu non si presenta però facile. A dare una mano al Torino potrebbe però arrivare Marco Giampaolo, che ha un centrocampo pieno di giocatori (tra questi anche i nuovi Bennacer e Krunic e il recuperato Bonaventura) e che potrebbe decidere di fare a meno del nazionale turco, nonostante il suo impiego a Udine e la duttilità messa in campo dal giocatore in queste prime settimane di lavoro a Milanello.

Nelle prossime ore potrebbero dunque arrivare notizie importanti sull'asse Milano-Torino. Sul taccuino del direttore sportivo Massimo Bava, oltre al nome del giocatore del Milan, rimangono però anche gli altri due profili già presi in considerazione nei giorni scorsi: quello di François Kamano del Bordeaux (attaccante che nelle ultime settimane è stato seguito anche dalla Sampdoria) e quello di Domenico Berardi del Sassuolo.