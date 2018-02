Dopo la festa e gli applausi al piccolo tifoso Lorenzo, premiato da Urbano Cairo prima del match con l'Udinese, gli ultrà del Torino si sono nuovamente dimostrati sensibili verso i bambini e hanno ricordato, prima del derby con la Juventus, Beatrice Naso: la sfortunata bambina di 8 anni, morta in settimana per una malattia rarissima e inguaribile.

La Curva Maratona, ha infatti esposto uno striscione con la scritta "Ciao Bea piccolo angelo" e due cuori granata: un gesto che ha raccolto consensi non solo allo stadio, ma anche sulle pagine social. La zia di Beatrice, ha infatti postato la foto dello striscione e mandato una carezza ai tifosi granata: "Un grazie speciale alla curva Maratona che oggi nel derby ha dedicato uno striscione alla nostra principessa Bea".

L'iniziativa in favore degli Ercolanesi.

Non è la prima volta che la frangia più calda del tifo del Toro, finisce sulle pagine dei giornali per iniziative di solidarietà. Nel luglio scorso, durante il tragico incendio che ha colpito la zona intorno al Vesuvio, un gruppo di ultrà granata (le "Teste Matte") decise di autotassarsi per finanziare l’acquisto di piante da reimpiantare nelle zone devastate dagli incidenti. Un gesto di grande amicizia, nato spontaneamente nei confronti degli ultrà della Ercolanese 1924: tifosi che avevano precedentemente onorato il Grande Torino a Superga.

"L’Ercolanese è la squadra dai colori granata – scrisse su Facebook il responsabile del gruppo "Teste Matte" – e sappiamo tutti che purtroppo in questo periodo gran parte dei parchi naturali della zona vesuviana stanno bruciando. Con lo stesso spirito di amicizia e rispetto verso gli Ercolanesi, daremo un piccolo contributo".