Un esterno difensivo ritorna e uno si fa male. Per la prima volta in stagione Ansaldi sarà nell’elenco dei convocati del Torino, che però perde a causa di un infortunio Ola Aina, giovane difensore che è ritornato con un problema al piede destro dagli impegni con la nazionale della Nigeria. L’ex Chelsea non sarà certamente in campo nel Monday Night con il Cagliari.

Infortunio per Ola Aina

Il giocatore cresciuto nel Chelsea è ritornato dalle sfide della Nigeria con un’infiammazione retrocalcaneare al piede destro. E così anche il Torino perde un giocatore importante a causa di un infortunio rimediato in nazionale, com’è successo a Juventus, Milan, Inter e Roma. Ola Aina dovrà fermarsi per un paio di giorni, ciò significa che il nigeriano non sarà della partita con il Cagliari. Al suo posto giocherà l’argentino Ansaldi, infortunatosi nel pre-campionato.

Come giocherà il Torino nel Monday Night con il Cagliari

Anche Rincon e Lukic sono ritornati dagli impegni con le rispettive nazionali, ma entrambi non ci saranno nel Monday Night. Il Toro vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta incassata contro il Parma, che ha chiuso una bella serie positiva. Sarà la sfida dei centravanti vecchio stampo, leonini, battaglieri e fortissimi di testa: Pavoletti e Belotti. Mazzarri non cambierà il suo 3-5-2.

In porta ci sarà Sirigu. La difesa a tre sarà composta da Izzo, a segno contro la Sampdoria nell’ultima sfida giocata fuori casa, Nkoulou e Djidji, che sta trovando sempre più spazio. Gli esterni di centrocampo saranno De Silvestri e l’ex nerazzurrro Ansaldi, mentre a metà campo mancherà Rincon, che deve scontare un turno di squalifica, al fianco di Baselli ci saranno Soriano e Meité, al rientro dopo la squalifica. In attacco invece Iago Falque, che ha rinnovato fino al 2022, e il ‘Gallo’ Belotti.