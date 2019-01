Torino-Fiorentina è una delle partite più intriganti in programma negli ottavi di finale di Coppa Italia. Domenica alle ore 15, la formazione di Walter Mazzarri, affronterà quella di Stefano Pioli, che la segue di un solo punto nella classifica di Serie A nella corsa per la qualificazione all'Europa League. Lecito aspettarsi un confronto equilibrato e combattuto, anche alla luce del precedente in campionato conclusosi con il risultato di 1-1

Quando si gioca e dove vedere in tv e streaming Torino-Fiorentina, valida per gli ottavi di Coppa Italia

Torino-Fiorentina è la prima gara in programma per gli ottavi di finale di Coppa Italia nella giornata di domenica 13 gennaio. Fischio d'inizio allo stadio Grande Torino alle ore 15 per il confronto tra i granata e i viola. La partita sarà trasmessa in televisione? Possibile assistere a Torino-Fiorentina in chiaro in tv, come tutti i match di Coppa Italia. Torino-Fiorentina si potrà vedere su Rai 2 e in streaming su dispositivi portatili e computer, grazie alla piattaforma Rai Play.

Le quote per le scommesse di Torino-Fiorentina

Regna l'equilibrio anche nelle quote dei bookmakers per le scommesse su Torino-Fiorentina. Il segno 1 è dato a 2.40, mentre il 2 paga 2.90 l'importo puntato. Il pareggio nei tempi regolamentari invece è dato a 3.30. Il risultato di 1-1, considerato tra i più gettonati, quota 6.00, mentre lo 0-0 viene dato a 9. In termini di gol l'Under 2.5 è dato a 1.72, mentre l'over 2.5 a 2.0.

Torino, le scelte di formazione di Mazzarri per la partita di Coppa Italia con la Fiorentina

Walter Mazzarri per Torino-Fiorentina sembra intenzionato a puntare su una formazione molto vicina a quella titolare, senza ricorrere al turnover. L'unico calciatore fuorigioco è il centrale Moretti, con difesa che sarà dunque formata da Izzo, N'Koulou e Djidji. Solito centrocampo tutto fisicità e corsa con Meité, Baselli e Rincon, supportati sulle corsie da De Silvestri e Aina. In avanti tocca a Iago Falque e Belotti

Fiorentina, contro il Torino subito in campo Luis Muriel

Grande curiosità in Torino-Fiorentina per l'inserimento tra i titolari del nuovo acquisto Muriel. Dopo la tripletta nel torneo amichevole di Malta, prima vera chance importante per il colombiano arrivato pochi giorni fa dal Siviglia. Con lui nel tridente offensivo viola ci saranno Chiesa e Mirallas, con quest'ultimo favorito su Simeone. In mediana Norgaard è favorito su Edimilson, con Biraghi pronto a stringere i denti sulla corsia sinistra nonostante un problema al piede.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ge. Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.