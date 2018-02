Una telefonata ti allunga la vita, narrava un vecchio spot pubblicitario. Nel caso di Godfred Donsah, invece, la telefonata in questione gli avrebbe forse permesso di cambiare maglia e di fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. Il 21enne centrocampista del Bologna, è stato infatti corteggiato a lungo dal Torino di Walter Mazzarri che, nelle ultime ore di mercato invernale, non è però riuscito ad acquistarlo anche a causa di un curioso imprevisto.

In un'intervista rilasciata al "Corriere di Torino", Urbano Cairo ha così spiegato ciò che è successo con il mediano ghanese: "Donsah ha detto che preferiva restare a Bologna e non venire al Torino – ha rivelato il presidente granata – Nei giorni scorsi, autorizzato dal club rossoblu, Mazzarri lo ha anche chiamato per capire la situazione. Lui però non ha risposto, pare dormisse".

Le parole dell'agente del giocatore.

Per la società granata, che era sulle tracce dell'ex centrocampista di Palermo, Verona e Cagliari da diversi mesi, si è trattato di una beffa difficile da digerire. Nonostante tutto, Cairo ha però preferito guardare avanti: "Lo avevamo cercato anche l’estate scorsa, però credo che sia meglio non fare un acquisto da 7 milioni di euro se si hanno certi dubbi – ha concluso il patron del Toro – Quest'estate abbiamo preso Rincon e tenuto Obi e Acquah. Andiamo avanti così".

"Penso che le trattative tra Torino e Bologna siano state tardive – ha invece spiegato l'agente del giocatore, Oliver Arthur, a Premium – A questo punto stato meglio decidere di rimanere a Bologna fino a fine stagione, per poi penseremo al suo futuro in estate. Le uniche trattative vere per Donsah, sono state comunque solo quelle legate al Torino. L'Inter a giugno? In futuro tutto sarà possibile, ora per lui è giusto concentrarsi solo sul Bologna".