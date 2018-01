Tomas Rincon scendendo in campo nel match tra Torino e Bologna, vinto trionfalmente per 3 a 0 dai granata guidati per la prima volta da Walter Mazzarri, ha disputato la ventunesima partita con la maglia del Toro ed è così diventato a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Torino. Nel contratto stabilito dal club del presidente Cairo con i bianconeri infatti era scritto che se Rincon avesse disputato la metà delle partite stagionali per il venezuelano sarebbe scattato l’obbligo di riscatto, fissato a 6 milioni di euro. E così nel giorno dell’Epifania nella calza la Juventus ha trovato la bellezza di 6 milioni, che potrebbero diventare 7 se i granata riusciranno a qualificarsi per l’Europa League.

6 milioni per Rincon.

Quando la Juventus trovò l’accordo con il Torino per la cessione di Rincon stabilì che il centrocampista sarebbe diventato a titolo definitivo un giocatore granata nel caso avesse disputato un determinato numero di partite. La spesa complessiva dei granata per Rincon dunque per ora è di 9 milioni. Questo il comunicato che emisero i bianconeri al momento della cessione

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Torino Football Club S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rincon Hernandez Tomas Eduardo a fronte di un corrispettivo di 3 milioni di euro. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Torino Football Club S.p.A. di trasformare la cessione temporanea in definitiva qualora il calciatore disputi un determinato numero di partite ufficiali entro il 30 giugno 2018. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è stato fissato in 6 milioni.

Gli obiettivi di mercato del Toro.

Dunque il Torino verserà 6 milioni alla Juventus al termine del campionato e acquisterà a titolo definitivo Rincon. Intanto però va accontentato Mazzarri, che avrebbe chiesto un esterno di centrocampo. L’obiettivo principale è rappresentato dall’uruguagio del Genoa Laxalt, l’alternativa è rappresentata da Lazzari della Spal.