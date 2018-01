A poche ore dalla riapertura del mercato di riparazione invernale, il primo grande colpo ad effetto è già stato ufficializzato. Dopo la cifra record della scorsa estate per Neymar, il Barcellona ha infatti speso 160 milioni di euro per mettere le mani su Philippe Coutinho. Un trasferimento che conferma le grandi possibilità economiche di alcuni grandi club europei: gli stessi che, nella scorsa estate, avevano guardato con interesse anche al "nostro" Andrea Belotti.

Intervistato proprio sul destino del suo giocatore, Urbano Cairo ha confermato di non aver cambiato idea sul valore del suo giocatore e sulla clausola rescissoria fissata in occasione del rinnovo dell'attaccante: "Se penso alla cifra a cui stato venduto Coutinho, allora forse mi sono tenuto basso su Belotti. Soprattutto se torna a fare quello a cui ci ha abituato".

La fiducia in Mazzarri.

Nonostante sia stato pesantemente condizionato dagli infortuni in questa prima parte di stagione, il giocatore granata rimane comunque un profilo che continua ad interessare molti club europei: "Sono contento di aver tenuto Belotti, perchè era una specie di patto fatto anche con i nostri tifosi. Era un impegno preso che andava rispettato – ha continuato il presidente del Torino, in un'intervista rilasciata a Radio Rai – La clausola da 100 milioni di euro? E' il mercato che fa i prezzi, e io ho fissato questa clausola per far sì che in quel caso sia il giocatore a decidere".

"Andrea ha avuto un po' di sfortuna, ma spero possa tornare a fare quello che faceva lo scorso anno. Credo che con Mazzarri, allenatore molto attento con gli attaccanti, possa tornare a rendere al meglio. Ha fatto segnare un po' tutti e l'arrivo del nuovo tecnico porterà sicuramente bene a Belotti".