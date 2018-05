Dopo un anno da dimenticare, non poteva esserci chiusura diversa per Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, che in stagione ha già avuto due infortuni al ginocchio che lo hanno fortemente condizionato, non ha infatti svolto il lavoro con i compagni dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia nell'allenamento delle ore precedenti. Come ha comunicato ufficialmente il club granata, Belotti ha dunque svolto solo terapie in attesa di ulteriori controlli che verranno fatti nelle prossime ore per capire l'entità dell'infortunio.

In seguito a questa distorsione, la sua presenza nella trasferta di Marassi contro il Genoa e a questo punto in forte dubbio. Per il 24enne di Calcinate, autore di 10 reti in 31 presenze, si chiude cosi un'annata disgraziata e molto lontana da quella dello scorso anno quando aveva chiuso la stagione con 28 reti in 38 presenze complessive.

Il muro di Urbano Cairo

Nonostante non sia stato un campionato felice per lui, il bomber granata e della nazionale italiana rimane comunque un giocatore molto seguito dagli altri club di Serie A e da quelli europei. Il suo nome continuerà infatti a circolare anche nella prossima sessione estiva di calciomercato, dove quasi certamente il Milan tornerà alla carica per strappare il "Gallo" al presidente Urbano Cairo.

Non sarà una missione facile, però, per tutti coloro che vorranno bussare alla porta del numero uno granata: "Se Belotti resterà? L'ho già detto più volte – ha dichiarato Cairo, a margine della sua partecipazione al recente Salone del Libro di Torino – Per me è un giocatore molto importante". Il patron del club piemontese continua quindi a tenere duro, forte anche della famosa clausola rescissoria decisa al momento del rinnovo del suo giocatore. Per convincere Cairo serviranno dunque 100 milioni di euro.