Campionato agli sgoccioli, le ultime notizie di calciomercato prendono, a mano a mano, il sopravvento sulle chiacchiere (e veleni) del calcio giocato. Le polemiche deflagrate nell'ultimo turno per l'arbitraggio di Daniele Orsato in Inter-Juventus e il labiale di Tagliavento (in campo come nella mixed zone con Allegri) si accompagnano alle news che trapelano sulla scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale (Roberto Mancini). Voci anche queste che verranno spazzate via dagli spifferi delle trattative e delle manovre dei club.

Tra queste, una delle operazioni più interessanti potrebbe essere conclusa sull'asse Milano-Torino (sponda granata). Non è un mistero che il ‘diavolo' – deluso dalla stagione di Kalinic e André Silva (costati nel complesso un investimento da 63 milioni di euro) – abbia messo in cima all'agenda delle priorità un attaccante che sia in grado di assicurare in Serie A almeno 15, 20 gol.

L'identikit è noto da tempo: Andrea Belotti che il Toro ha blindato con una clausola rescissoria di 100 milioni valida solo per l'estero. Un muro invalicabile fino all'anno scorso nel quale i rossoneri potrebbero presto fare breccia grazie alla mediazione – come raccontato dal quotidiano La Stampa – di Alessandro Lucci, il procuratore di Bonucci che segue anche il ‘gallo', e di un'offerta che sul piatto vedrebbe 30/35 milioni di euro più il cartellino di Patrick Cutrone.

Ci sono margini per proseguire in questa direzione? Sembra di sì ma molto – a prescindere dalla volontà dei soggetti – dipenderà anche dalle prescrizioni della Uefa in termini di ‘settlement agreement' e dal tesoretto che il Milan riuscirà a mettere in cantiere con le cessioni di Kalinic e/o André Silva.

Mario Balotelli verso il ritorno in Italia. A Torino, però, non si accontentano e a, giudicare da quanto si apprende, nella prossima stagione l'attacco a disposizione di Walter Mazzarri potrebbe arricchirsi anche di un'altra pedina in grado di assicurare quel salto di qualità necessario per lottare con ambizioni differenti in campionato e puntare alle Coppe. Chi è il giocatore in questione? Mario Balotelli, in uscita a costo zero dal Nizza, e desideroso di tornare in Italia, soprattutto adesso che con Roberto Mancini alla guida della Nazionale potrebbero finalmente spalancarsi per lui le porte dello spogliatoio Azzurro. Non prima che Mino Raiola – agente anche di Niang – non aiuti i granata a liberare un posto in rosa portando nelle casse del Toro introiti dalla cessione del francese. Il domino di mercato è appena iniziato, chi lo vincerà?