A volte ritornano, in Serie A. Il massimo campionato calcistico italiano potrebbe presto ritrovare da protagonista Antonio Nocerino. L'esperto centrocampista classe 1985 attualmente svincolato dopo l'esperienza oltreoceano all'Orlando City, è un obiettivo concreto del Torino. Il club granata sta pensando al giocatore napoletano per colmare la lacuna nel reparto mediano della squadra di Mazzarri che deve fare i conti con numerose assenze dopo il mancato assalto a gennaio a Donsah.

Nocerino nelle ultime notizie di calciomercato del Torino.

A raccontare del forte interesse del Torino per Nocerino ci ha pensato Tuttosport. Walter Mazzarri, già in vista della prossima partita di campionato contro l'Udinese, deve fare i conti con diversi problemi di formazione a centrocampo. Acquah espulso contro la Samp sarà squalificato, con Obi e Rincon alle prese con alcuni acciacchi. Torino in emergenza in mediana dunque ed ecco allora che l'idea Nocerino è tutt'altro che campata in aria. Il 32enne essendo svincolato rappresenterebbe un'occasione importante.

Nocerino pronto al ritorno al Torino, dopo il flop della prima esperienza.

Una scelta dunque d'emergenza quella relativa a Nocerino che dalla sua ha anche il fatto di conoscere l'ambiente granata. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno sotto la Mole alla luce della sua precedente esperienza in granata nel 2014-2015. Un'avventura tutt'altro che fortunata la prima di Nocerino al Toro: arrivato in prestito dal Milan dopo la parentesi al West Ham, il classe 1985 è rimasto alla corte della formazione del capoluogo piemontese fino a gennaio collezionando 5 presenze in Serie A e 6 in Europa League.

La carriera di Antonio Nocerino.

Tante le squadre nella carriera di Nocerino. Avellino, Genoa, Catanzaro, Crotone, Messina, Piacenza, Juventus, Palermo, Milan, West Ham, Parma, Milan e Orlando City. Oltreoceano, il centrocampista ha collezionato 52 presenze e un gol. Ora per lui l’opportunità di tornare in Serie A per tentare il rilancio nella fase finale della carriera. E quale migliore opportunità se non quella di cercare il riscatto al Torino? Il club di Cairo ci pensa e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori novità.